Розробниця Bioshock Infinite розкрила одну з найбільших загадок гри: до чого тут багет

Мальовничий світ Bioshock Infinite, сповнений різних деталей. Одна з них – кумедний хлопець, що чомусь танцює з французьким багетом. Як виник цей персонаж та яка його роль нарешті розповіла одна із розробниць гри.

Як ви зрозумієте, що на екрані зображено Париж? Досить легко, якщо побачите Ейфелеву вежу на задньому плані. Але що робити, якщо цього не достатньо?

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Саме таке завдання постало перед Гвен Фрей – однією з розробниць Bioshock Infinite під час роботи над доповненням Burial at Sea.

події цього DLC відбуваються в альтернативній реальності Infinite, де головна героїня гри Елізабет бачить Францію, яку раніше уявляла в дитинстві. Одним із колоритних персонажів локації став "хлопчик з багетом", який витанцьовував з хлібом довкола дошки оголошень.

Геймерська спільнота довго мучилася питанням чи є у цього танцю якийсь продуманий підтекст та навіть вигадала різні теорії у яких пояснювала глибину персонажа, яку хотіли показати розробники.

Персонаж настільки прийшовся до душі геймерам, що на нього навіть роблять косплеї / зображення з твітеру

Нещодавно, гіфка з танцем хлопця стала вірусною у твітері, що викликало бурхливу хвилю нових обговорень та суперечок. Аж ось, з коментарем з'явилася сама розробниця, відповідальна за персонажа і виявилось, що все значно простіше.

Як розповідає Фрей, для посилення атмосфери рівня було прийнято рішення "заселити" його "болванчиками" – персонажами, які робили сцену більш живою, але у яких не було прописано детального штучного інтелекту. Для цього розробниця додала в кадр кілька дітей, а щоб зробити їх більш активними повторно використала старі анімації.

Огляд Паризької сцени у Bioshock Infinite Burial at Sea



Зокрема дівчина повторила танець, що вже зустрічався у грі раніше. Щоправда, після заміни дорослих персонажів на дітей та скорочення анімації, виникли деякі проблеми – ноги хлопчика провалювалися в землю, а руки "болванчиків" проходили одна крізь іншу.

Вирішивши не гаяти час на ігри з налаштуваннями, Фрей просто видалила партнерку хлопчика та дала йому до рук відомий французький хлібобулочний виріб. Результат потішив розробників і вони вирішили залишити цю кумедну деталь в грі.

Це чудова історія, яка показує, наскільки чарівним буває світ відеоігор, адже шанувальники можуть надати власне сакральне значення та сенс навіть тим речам, які насправді до болю прості.