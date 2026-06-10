Похоже, что после успеха дебютного проекта поклонники "бондианы" могут надеяться на целую серию видеоигр от IO Interactive, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Разработчики Fable рассказали, стоит ли ждать дополнения к будущей игре

Будет ли сиквел 007 Firts Light?

Только за первые две недели после релиза 007 First Light разлетелась тиражом в более трех миллионов копий, параллельно став одной из наиболее высоко оцененных игр 2026 года.

Вследствие этого геймеры по-настоящему обеспокоились будущим виртуального Бонда, особенно учитывая новость о том, что гипотетические следующие проекты франшизы будут выдаваться не разработчиками IO Interactive, а Amazon и MGM, сообщает Insider Gaming.

Развеять любые сомнения решил руководитель игрового отдела Amazon Джефф Гаттис.

В интервью для IGN, он удивил всех, отметив, что он ещё "не подтверждал, что Amazon Game Studios будет публиковать следующую игру".

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, функционер рассыпался в похвалах в адрес IO Interactive, отметив, что они были "замечательными партнерами" в создании проекта.

Тимпаче, учитывая финансовый успех игры.

Похоже, продолжение должно быть создано,

– завершил свой комментарий Гаттис.

Поэтому, отныне у геймеров есть огромные надежды, что продолжение 007 First Light – это лишь вопрос времени, подкрепленные словами функционера.

А пока есть немало времени чтобы отыскать остальные "великодок" в проекте, как вот остроумная отсылка на KCD 2.