Схоже, що після успіху дебютного проєкту шанувальники "бондіани" можуть сподіватися на цілу серію відеоігор від IO Interactive, інформує 24 Канал.

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Чи буде сиквел 007 Firts Light?

Лише за перші два тижні після релізу 007 First Light розлетілася тиражем у понад три мільйони копій, паралельно ставши однією з найкраще оцінених ігор 2026 року.

Внаслідок цього геймери навсправжки занепокоїлися майбутнім віртуального Бонда, особливо з огляду на новину про те, що гіпотетичні наступні проєкти франшизи видаватимуться не розробниками IO Interactive, а Amazon та MGM, повідомляє Insider Gaming.

Розвіяти будь-які сумніви вирішив керівник ігрового відділу Amazon Джефф Гаттіс.

У інтерв'ю для IGN, він здивував усіх, зазначивши, що він ще "не підтверджував, що Amazon Game Studios публікуватиме наступну гру".

Трейлер гри: дивіться відео

Окрім того, функціонер розсипався в похвалах на адресу IO Interactive, зазначивши, що вони були "чудовими партнерами" у створенні проєкту.

Тимпаче, з огляду на фінансовий успіх гри.

Схоже, продовження має бути створене,

– завершив свій коментар Гаттіс.

Отож, відтепер у геймерів є величезні сподівання, що продовження 007 First Light – це лише питання часу, підкріплені словами функціонера.

А поки що є чимало часу аби відшукати решту "великодок" у проєкті, як от дотепне посилання на KCD 2.