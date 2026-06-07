Хітова відеогра про Джеймса Бонда приховує цікавий секрет, повідомляє 24 Канал.

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Як 007 Firts Light віддала шану іншій відеогрі?

Історія становлення агента 007 стала справжнім бестселлером та однією з найкращих ігор 2026 року.

Проєкт майорить різноманітнимим посиланнями на кінострічки про культового героя, але уважні геймери помітили дещо менш очевидне – "великодку" на іншу гру.

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Зокрема, у мережі багато хто жартував про схожість актора з First Light на його колегу з середньовічної RPG Kingdom Come Deliverance 2.

Вочевидь, розробники з IO Interactive передбачили це, додавши у свій проєкт сцену, де молодий Бонд тримає двуручний меч, практично ідеально відтворюючи позу Генрі з промо-матеріалів до чеської відеогри.

Порівняння кадрів / Фото з X

Окрім того, на одному з рівнів, у "лігві" Бонда час на телевізорі вказує 14:03, а події KCD 2 якраз розгортаються в 1403 році.

Великодка / Скриншот з X

Отож, геймери впевнені, що таким чином IO Interactive зробили "реверанс" колегам з Warhorse Studio.

Фанати обох ігор тепер жартують, що з нетерпінням чекатимуть на "спільне" DLC з двома персонажами.