Релиз состоится, но не сейчас: долгожданный шпионский блокбастер снова откладывается на Switch 2

Шпионский боевик 007 First Light, посвященный молодости Джеймса Бонда, столкнулся с очередными трудностями на пути к выходу на консоли Nintendo Switch 2.

Разработчики из студии IO Interactive объявили о большой отсрочке выхода игры на Switch 2, сообщает 24 Канал.

Почти год ожидания: почему релиз снова отложили

Изначально авторы планировали выпустить игру на новейшем устройстве Nintendo одновременно с другими платформами еще в мае 2026 года. Впоследствии этот срок перенесли на третий квартал того же года, однако удержать и эту дату не удалось.

Теперь официальный релиз 007 First Light для Switch 2, как сообщили представители студии в X, состоится только в марте 2027 года, что означает почти годовую задержку по сравнению с первоначальными планами.

Руководство компании объясняет такое решение необходимостью дополнительной доработки и оптимизации производительности

Она работает на Switch 2, но мы стремимся убедиться, что эта версия будет максимально качественной,

– говорил генеральный директор студии IO Interactive Хакан Абрак в интервью Nintendolife ранее в этом году.

Интересно, что на недавней выставке Gamescom в Кельне была представлена демоверсия игры, и посетители оценили ее в целом положительно.

Трейлер игры: смотрите видео

В то же время у геймеров были некоторые сомнения относительно способности гибридной консоли справляться с сложными уровнями и большим скоплением персонажей в кадре. Разработчики стремятся избежать именно этих проблем, найдя баланс между графикой и частотой кадров, поэтому решили уделить больше времени доработке игрового движка.

Решение о втором переносе вызвало волну разочарования среди игрового сообщества. Многие пользователи в социальных сетях выразили возмущение тем, что версия для Switch 2 выходит с такой большой задержкой. Некоторые поклонники даже отменили свои предзаказы, посчитав затягивание релиза признаком отсутствия приоритета компании в отношении этой платформы.

Несмотря на волну критики, часть игровой аудитории поддержала IO Interactive. Многие геймеры считают, что лучше дождаться полностью готового и качественного продукта, чем получить сырой порт с низкой производительностью.