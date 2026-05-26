Известный блогер получил камео в 007: First Light – немало геймеров разъярены

Создатели видеоигры 007: First Light анонсировали появление в проекте известного TikTok блогера в эпизодической роли, чем разделили геймеров на два лагеря.

В новом проекте IO Interactive геймеров ожидает весьма необычное камео от звезды TikTok, информирует 24 Канал.

Какой звездный блогер появится в игре 007: First Light?

25 мая создатели 007: First Light удивили геймеров, анонсировав появление в игре известного блогера Хаби Ламе.

Вы встретите знакомое лицо во Вьетнаме,

– именно с такой подписью они опубликовали короткий фрагмент из игры в соцсети X.

В самом ролике Бонд подходит к мужчине, который стоит возле указательного знака, и спрашивает: "Вы же не знаете, где я могу найти пещеру покоя, не так ли?".

NPC молча с саркастическим выражением лица показывает на таблички с направлениями.

Именно благодаря роликам в таком стиле сенегалец Хаби Ламе стал популярным в сети, остроумно разрушая "сложные лайфхаки" простыми действиями.

Подобный контент обеспечил молодому человеку более 160 миллионов подписчиков в TikTok, сделав его одним из самых успешных блогеров на платформе и любимцем публики.

Правда, не всем геймерам понравилось такое сотрудничество.

Никогда так быстро не думал об отмене предварительного заказа,

– заявил пользователь X под ником @ThatBoyAqua.

Как ни странно, его комментарий получил более 30 тысяч лайков.

Интересно, что в свою очередь то, что главный вор игры фактически срисован с культовой рок-звезды с украинскими корнями не вызвало негативной реакции игроков.

Когда выйдет 007: First Light?

Игра выйдет уже 27 мая 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Позже планируется версия для Nintendo Switch 2.

Проект обещает еичну шпионскую историю, зажигательные гонки на культовых авто и путешествия по живописным уголкам планеты, хотя основное действие будет происходить во Вьетнаме.