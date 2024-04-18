Энтузиасты поразили сеть, показав город из миллиарда блоков в Minecraft – захватывающее видео
Источник:CubedCommunity в соцсети X
Группа талантливых игроков Minecraft объединилась для того чтобы построить город, состоящий из более 1 миллиарда блоков и результат их работы, мягко говоря, впечатляет.
Часто игроки Minecraft удивляют других геймеров собственными масштабными и сложными проектами в игре, однако когда несколько талантливых игроков объединяются ради общей цели результат и вовсе превосходит все ожидания.
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Группа энтузиастов, которым очень нравится строить в песочнице от Mojang объединилась под тегом CubedCommunity еще в 2014 году и с тех пор частенько радует поклонников игры своими творениями.
Новейшим видео, которым поделились геймеры, стал трейлер уникального города, при строительстве которого использовали более 1 миллиарда блоков.
Удивительный город в Minecraft – смотреть видео
Проект CubedCommunity поразил сообщество не только гигантскими масштабами, но и своей фотореалистичностью, ведь некоторые кадры практически не отличить от реальных фото.
Еще больше удивляет тот факт, что мегаполис возвели всего за 3 недели, правда, не известно сколько именно энтузиастов над ним работали.
Создатели проекта пообещали ролик с подробным обзором города и возможность загрузить карту для всех желающих, правда, для этого нужно будет подписаться на их канал в Discrord.