Игрок SimCity 4 поразил сеть городом, который строил более 10 лет: удивительное видео
Источник:Reddit
Фанат SimCity 4 вот уже 20 лет наслаждается любимой видеоигрой, а в течение последнего десятилетия строил один мегаполис, который недавно достиг отметки в 50 миллионов жителей.
Геймерские проекты в играх вроде Minecraft, Valheim или Palworld иногда поражают воображение, но работать 10 лет над одним городом – это просто проявление какой-то сверхчеловеческой преданности своему хобби.
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Поклонник градостроительного симулятора SimCity 4 который вышел еще в 2003 году, вот уже два десятилетия продолжает получать удовольствие от игры в проект Maxis и Aspyr.
Недавно haljackey, а именно такой никнейм энтузиаста, поделился на Reddit своим удивительным достижением.
Мегаполис геймера, строительство которого длилось более 10 лет реального времени, достиг отметки в 50 миллионов жителей.
В честь этого виртуальный инженер создал настоящую видеоэкскурсию своим детищем, которая длится чуть больше часа.
Удивительный город в SimCity 4: смотреть видео
Это достижение не осталось незамеченным сообществом поклонников SimCity 4.
Другие фанаты игры не скупились на похвалу и засыпали haljackey приятными комментариями, отметив его преданность делу и талант как градостроителя.
Некоторые геймеры даже заявили, что увидев такую потрясающую работу, почувствовали вдохновение, чтобы вернуться к игре после многолетней паузы.