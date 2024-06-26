Игрок Stardew Valley поразил фанатов игры невероятным достижением, которому позавидуют интроверты

Поклоннику Stardew Valley удалось достичь невероятного успеха в культовом симуляторе фермы, полностью избежав одного из основных элементов игрового процесса.

Одной из главных достоинств Stardew Valley является то виртуальное сообщество небольшого поселка, которое разработчик Эрик Барон создал настолько гостеприимным, что иногда хочется действительно переехать в эту вымышленную местность.

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Однако, пользователь Reddit под ником Ok-Aspect-9070, удивил сообщество своим прохождением игры в котором полностью проигнорировал все, что находится за пределами его фермы ни разу не выйдя за ее пределы.

Самым захватывающим стало то, что геймеру каким-то образом во время этого удалось накопить более 10 миллионов монет.

Это достижение сбило с толку немало поклонников Stardew Valley, ведь кажется просто нереальным.

Все время игроку приходилось работать с начальными инструментами, без возможности их улучшения у местного кузнеца.

К тому же – фермер не мог купить ничего для рассады, поэтому был ограничен только культурами, что вырастали из "смешанных семян".

Такое прохождение заняло у энтузиаста 9 игровых лет и 25 часов реального времени.