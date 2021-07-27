10 советов, которые помогут вам чаще побеждать в Call of Duty: Warzone

Для победы в матче Warzone игрокам необходимо приложить максимум усилий, ведь одна единственная ошибка может стоить очень дорого. Мы составили список из 10 пунктов, призванных помочь геймерам повысить собственные результаты в популярном шутере.

Залог успеха в Warzone – это не только точная стрельба и быстрая реакция, хотя без них, конечно, никуда. Грамотный выбор позиции, знание местности, принятие правильных решений и многие другие аспекты могут склонить исход схватки даже против лучшего стрелка в вашу пользу.

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Эти 10 советов для игры в Warzone не гарантируют вам мгновенное увеличение числа побед и для опытных игроков могут показаться очевидными, однако именно они помогут вам остаться в живых как можно дольше и позволят получать преимущество над врагом в определенных игровых ситуациях.

Вызов комплекта – приоритет №1

Получение комплекта в Warzone / изображение gamesradar.com

Использование "оружия с пола" на старте матча вполне нормальное явление, однако не стоит слишком на него рассчитывать. Уже в середине поединка большинство игроков будут оснащены собственным снаряжением, которое будет дарить им значительное преимущество в перестрелках. Именно поэтому вам следует как можно скорее накопить 10 000 долларов, чтобы вы могли приобрести комплект на ближайшей (или самой безопасной) станции покупки.

Кроме собственноручно подобранного оружия вы также получите выбранные вами "перки", которые существенно облегчат вам жизнь. Приобретение комплекта всегда должно быть наивысшим приоритетом, независимо от того, играете вы в соло или в составе команды.

Не переставайте накапливать средства после приобретения комплекта

Действие беспилотника разведки в Warzone / изображение с Twitter

Деньги – важная деталь в Warzone и никогда не бывают лишними. Кроме комплекта их можно и нужно тратить на беспилотники разведки, авиаудары, наборы само реанимации или на возврат ваших союзников "с того света". А значит, не следует игнорировать "гул" сундуков, особенно если вам ничего не мешает их открыть.

Используйте собственные сильные стороны

Будем честны, Warzone – очень сложная игра. Далеко не каждый геймер может бегать по карте как сумасшедший попутно уничтожая всех врагов на своем пути так, как это делают популярные стримеры и профессиональные игроки. Кто-то хорошо стреляет из снайперского оружия, другой отлично штурмует вражеские засады, а кто-то невероятно точно стреляет из пулеметов – каждый игрок имеет свой уникальный стиль игры, которого следует придерживаться, если хочешь победить.

Итак, вам следует понять, что у вас получается лучше всего и максимально отточить этот навык.

Не стреляйте, если не уверены в результате

Это очень важный совет. Даже опытные игроки Warzone часто делают ошибку, стреляя в противника, как только тот появляется в их поле зрения, не задумываясь о собственной позиции и шансах на победу в схватке. Поэтому, увидев противника первым и оставшись незамеченным – не спешите, а наоборот наберитесь терпения.

Снайпер на позиции / изображение pcgamesn.com

По возможности убедитесь, что рядом нет других вражеских игроков или товарищей по команде вашей цели, которые мгновенно придут ему на помощь. Оцените свою позицию и продумайте путь отхода в случае неудачной стрельбы. Также, если играете в команде, то согласуйте действия с собственными тиммейтами, пометьте врага на мини карте и спланируйте общий "залп" по противнику, чтобы точно сбить его с ног или просто попросите друзей прикрывать ваш тыл или другие "слепые" зоны.

Следите за пластинами

Коробка с пластинами брони / изображение с Twitter

Опять же, даже геймеры, которые провели в Верданську не один десяток часов иногда забывают о самом главном – броне. Всегда проверяйте все ли три пластины на месте, ведь это действительно один из определяющих факторов вашей живучести.

Не воскрешайте товарища по команде, пока не убедитесь, что это безопасно

Эта ошибка, пожалуй, одна из самых частых среди игроков не только Warzone, но и других королевских битв. Часто бывает, что вашего друга сбивают с ног и вы на всех парах мчитесь под пули чтобы его спасти. Поступок, конечно, похвальный со стороны дружеских отношений, но ошибочный, если вы планируете добиться успеха в игре.

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Вместо того чтобы оживлять тиммейта, сосредоточьте свое внимание на уничтожении противника и только потом приступайте к реанимационным процедурам. Если же за время, которое вы потратили на схватку друг истек кровью – не беда, его всегда можно вернуть в бой на станции покупки, собрав нужную сумму. То же правило действует и если вы видите, что не в состоянии одолеть врагов, чтобы безопасно возродить партнера, но при этом есть возможность убежать. Согласитесь, это лучше, чем умереть обоим.

Держитесь вместе

Если вы играете не в соло, то этот совет для вас. Он не значит, что вам нельзя отходить от тиммейтов ни на шаг или что везде надо бегать с ними за ручку, нет. Речь идет о том, чтобы вместе выходить на перестрелку с врагом, чтобы иметь возможность "разменяться". Даже при ситуации 1 на 1 будет лучше когда вас будет прикрывать друг, который в случае вашей неудачи сможет добить ослабленного противника.

Изучайте местность и практикуйте паркур

Знание поля боя дает огромное преимущество над соперником. Досконально изучив локацию, вы сможете удивлять оппонентов нестандартными решениями и появляться в тех местах, в которых они вряд вас ожидают увидеть. Некоторые трюки паркура достаточно просты, а некоторые требуют длительных тренировок, однако поверьте, они точно того стоят.

Видео с примером паркура в Warzone​

Используйте прикрытие газа для перемещений

Эта тактика поможет вам иметь одну из сторон в постоянной безопасности, ведь врагов в смертоносном газе нет. Именно поэтому гораздо безопаснее перемещаться в новую зону по ее краю, чем сломя голову бежать по центру, становясь легкой мишенью.

Проводите разминку

Режим Payload / изображение callofduty.com

Если вы нацелены на победу в классической Королевской битве Warzone, то хорошей привычкой станет короткая разминка в менее соревновательных режимах: Plunder и Payload. В них вы сможете привыкнуть к темпу игры и вдоволь пострелять, чтобы, так сказать "почувствовать" оружие. Именно 15-20 минут такого "разогрева" помогут вам легче войти в игру.