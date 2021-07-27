Запорука успіху в Warzone – це не лише точна стрільба та швидка реакція, хоча без них, звісно, нікуди. Грамотний вибір позиції, знання місцевості, прийняття правильних рішень та багато інших аспектів можуть схилити результат сутички навіть проти найкращого стрільця на вашу користь.

Цікаво Гравці Warzone у розпачі: в грі стрімко більшає "безсмертних" чітерів – відео

Ці 10 порад для гри у Warzone не подарують вам гарантоване збільшення числа перемог та для досвідчених гравців можуть здатися очевидними, проте саме вони допоможуть вам залишитися в живих якомога довше і дозволять отримувати перевагу над ворогом у певних ігрових ситуаціях.

Виклик комплекту – пріоритет №1

Отримання комплекту в Warzone / зображення gamesradar.com

Використання "зброї з підлоги" на старті матчу цілком нормальне явище, проте не варто аж надто на неї розраховувати. Вже у середині поєдинку більшість гравців буде оснащено власним спорядженням, яке даруватиме їм значну перевагу в перестрілках. Саме тому вам слід якомога швидше накопичити 10 000 доларів, щоб ви могли придбати комплект на найближчій (або найбезпечнішій) станції покупки.

Окрім власноруч підібраної зброї ви також отримаєте обрані вами "перки", які суттєво полегшать вам життя. Придбання комплекту завжди має бути найвищим пріоритетом, незалежно від того, граєте ви в соло чи в складі команди.

Не переставайте накопичувати кошти після придбання комплекту

Дія безпілотника розвідки у Warzone / зображення з Twitter

Гроші – важлива деталь у Warzone і ніколи не бувають зайвими. Окрім комплекту їх можна і треба витрачати на безпілотники розвідки, авіаудари, набори само реанімації чи повернення ваших союзників "з того світу". А отже не слід ігнорувати "гул" скринь, особливо якщо вам нічого не заважає їх відчинити.

Використовуйте власні сильні сторони

Будьмо чесними, Warzone – до біса складна гра. Далеко не кожен геймер може бігати мапою як навіжений попутно знищуючи всіх ворогів на своєму шляху так, як це роблять популярні стрімери та професійні гравці. Дехто добре стріляє зі снайперської зброї, інший гарно штурмує ворожі засідки, а хтось неймовірно точно стріляє з кулеметів – кожен гравець має свій унікальний стиль гри, якого слід притримуватися, якщо хочеш перемогти.

Отож, вам слід зрозуміти, що у вас виходить найкраще та максимально відточити цю навичку.

Не стріляйте, якщо не впевнені в результаті

Це дуже важлива порада. Навіть досвідчені гравці Warzone часто роблять помилку, стріляючи в ворога, як тільки той з'являється у їх полі зору, не замислюючись про власну позицію та шанси на перемогу в сутичці. Отож, забачивши противника першим і залившись непоміченим – не поспішайте, а навпаки наберіться терпіння.

Снайпер на позиції / зображення pcgamesn.com

За можливості переконайтеся, що поруч немає інших ворожих гравців чи товаришів по команді вашої цілі, які миттєво прийдуть йому на допомогу. Оцініть власну позицію та продумайте шлях відходу в разі невдалої стрільби. Також, якщо граєте в команді, то узгодьте дії з власними тіммейтами, відмітьте ворога на мінімапі та сплануйте спільний "залп" по противнику, щоб точно збити його з ніг чи просто попросіть їх прикривати ваш тил чи інші "сліпі" зони.

Слідкуйте за пластинами

Коробка з пластинами броні / зображення з Twitter

Знову ж таки, навіть геймери, що провели у Верданську не один десяток годин іноді забувають про найголовніше – броню. Завжди перевіряйте чи всі три пластини на місці, адже це справді один із визначальних факторів вашої живучості.

Не оживляйте товариша по команді, поки не переконаєтесь, що це безпечно

Ця помилка, мабуть, одна з найчастіших серед гравців не лише Warzone, але й інших королівських битв. Часто буває, що вашого друга збивають з ніг і ви на всіх парах летите під кулі аби його врятувати. Вчинок, звісно, похвальний зі сторони дружніх відносин, але хибний, якщо ви плануєте досягти успіху у грі.

Неймовірно Важко повторити: гравець у Call of Duty: Warzone одним каменем вбив двох опонентів – відео

Замість того, щоб оживляти тіммейта, зосередьте свою увагу на знищенні противника і лише потім приступайте до реанімаційних процедур. Якщо ж за час, який ви витратили на сутичку товариш стік кров'ю – не біда, його завжди можна повернути в бій на станції покупки, назбиравши потрібну суму. Те саме правило діє і якщо ви бачите, що не в змозі здолати ворогів, щоб безпечно відродити напарника, але при цьому маєте можливість втекти. Погодьтеся, це краще, ніж померти обом.

Тримайтеся разом

Якщо ви граєте не в соло, то ця порада для вас. Вона не означає, що вам не можна відходити від тіммейтів ні на крок чи що всюди треба бігати з ними за ручку, ні. Йдеться про те, щоб разом виходити на перестрілку з ворогом, аби мати можливість "розмінятися". Навіть при ситуації 1 на 1 краще коли вас прикриватиме товариш, який в разі вашої невдачі зможе добити ослабленого ворога.

Вивчайте місцевість та практикуйте паркур

Знання поля бою дає величезну перевагу над суперником. Досконально вивчивши локацію, ви зможете дивувати опонентів нестандартними рішеннями та з'являтися в тих місцях, в яких вони навряд вас очікують побачити. Деякі трюки паркуру досить прості, а деякі потребують тривалих тренувань, проте повірте, вони точно того варті.

Відео з прикладом паркуру в Warzone

Використовуйте прикриття газу для переміщень

Ця тактика допоможе вам мати одну зі сторін у постійній безпеці, адже ворогів у смертоносному газі немає. Саме тому набагато безпечніше переміщуватися в нову зону по її краю, ніж стрімголов бігти по центру, стаючи легкою мішенню.

Проводьте розминку

Режим Payload / зображення callofduty.com

Якщо ви націлені на перемогу в класичній Королівській битві Warzone, то гарною звичкою стане коротенька розминка в менш змагальних режимах: Plunder та Payload. В них ви зможете звикнути до темпу гри та вдосталь постріляти, аби, так би мовити "відчути" зброю. Саме 15-20 хвилин такого "розігріву" допоможуть вам легше увійти в гру.