15 лет работы: фанаты разработали новую сюжетную кампанию для Command & Conquer: Red Alert 2

Группа энтузиастов выпустила дополнительную масштабную кампанию для культовой стратегии Red Alert 2. Подробнее в материале.

Чрезвычайно масштабное фанатское дополнение для Command & Conquer: Red Alert 2 под названием "Mental Omega" наконец-то завершено после более чем 15 лет разработки.

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Red Alert 2 по праву считается одной из лучших RTS в истории индустрии, потому не удивительно, что у игры огромная и преданная фанатская база.

Однако одно дело просто помнить игру детства или юности и иногда повторно ее проходить, а совсем другое целыми десятилетиями на безвозмездной основе работать над дополнением, которое добавит в нее более 100 миссий, новую фракцию и "пересказывающую, расширяющую и продолжающую" сюжет оригинала кампанию.

Финальный трейлер дополнения Mental Omega



Именно этим занимались энтузиасты, работавшие над "Mental Omega", впервые появившейся в 2006 году как одна из лучших модификаций портала ModDB.

С тех пор команда вела непрерывную работу над своим проектом и выпускала внезапные обновления в течение 15 лет. До недавнего времени последним значимым релизом была версия 3.3, которая, выйдя еще в 2016 году, добавила в игру новую фракцию под названием Foehn Revolt.

Однако на днях разработчики объявили о выпуске финальной версии 3.3.6, которая наконец-то заканчивает и суммирует всю их работу.

В общей сложности дополнение содержит 97 однопользовательских миссий, 36 кооперативных и 22 PVP карты. Также были обновлены визуальные элементы, игра получила новые юниты, персонажей, переработку игрового баланса и поддержку многопользовательской игры через CnCNet. Вишенкой на торте стал новый саундтрек, который, впрочем, не затмит музыку оригинала.

CnCNet – это портал для матчмейкинга желающих сыграть в многопользовательские режимы Command&Conquer.

Итак, если даже если вы не являетесь поклонником оригинальной Command & Conquer: Red Alert 2 завершение такого эпохального проекта заслуживает уважения. А для фанатов игры дополнение будет еще одной причиной погрузиться в ностальгию и освежить воспоминания об одной из лучших стратегий в истории гейминга.