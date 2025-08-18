Украинская игровая индустрия создала многочисленные проекты, получившие международное признание. Украинские разработчики зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты, создающие продукты мирового класса, конкурирующие с крупными глобальными студиями. Если вам на ум приходит только S.T.A.L.K.E.R., Cossacks и Metro, то вот еще пять проектов, которые точно достойны вашего внимания.

Серия Sherlock Holmes

Украинская игровая индустрия представлена многими талантливыми студиями, среди которых особое место занимает Frogwares – разработчик легендарной серии детективных игр о Шерлоке Холмсе. Основанная в 2000 году, эта киевская студия создала уникальную игровую вселенную, которая сочетает классические произведения Артура Конана Дойла с современными игровыми механиками и оригинальными сюжетными линиями, пишет 24 Канал.

Серия Adventures of Sherlock Holmes, которая сегодня насчитывает целых 10 игр, стала настоящим феноменом, продав более семи миллионов копий по всему миру и закрепив за Frogwares статус ведущего разработчика детективных игр.

Три наиболее значимые проекты – The Devil's Daughter, Chapter One и The Awakened – демонстрируют эволюцию студии от традиционных приключенческих квестов до сложных интерактивных детективных симуляторов с элементами открытого мира.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Это приключенческая видеоигра с детективной составляющей для Windows, PlayStation 4 и Xbox One, выпущена в 2016 году. Версия для Nintendo Switch была выпущена значительно позже, 7 апреля 2022 года. Игра продолжает сюжетные линии предыдущей части Crimes & Punishments, а также The Testament of Sherlock Holmes.

Центральной особенностью The Devil's Daughter является структура пяти взаимосвязанных дел, каждое из которых представляет собой самостоятельную детективную историю:

Первое дело "Prey Tell" рассказывает об исчезновении отца молодого мальчика и раскрывает ужасную тайну аристократов, которые используют бедняков как жертв для охоты.

Второе дело "A Study in Green" происходит во время турнира по боулингу, где загадочная смерть одного из участников связана с проклятием короля народа майя Текуна Умана.

Наиболее инновационным делом является "Infamy", где Шерлок сталкивается с американским актером Орсоном Уайлдом, который должен сыграть детектива в театральной постановке. Это расследование демонстрирует самоиронию разработчиков и их понимание популярности персонажа.

Четвертое дело "Chain Reaction" раскрывает сложную сеть событий, приведших к масштабной дорожной аварии, сочетая элементы ограбления банка с техническим мастерством.

Финальное дело "Fever Dreams" раскрывает главную сюжетную линию игры – тайну приемной дочери Шерлока, Кейтлин, чьим биологическим отцом оказывается один из врагов знаменитого детектива. Эта история добавляет эмоционального окраса традиционному детективному процессу и показывает более личностную сторону персонажа.

В целом игра сохраняет классические механики серии, включая доску дедукции, дворец разума и систему моральных выборов, которые влияют на финальные выводы каждого дела.

Шерлок Холмс: Chapter One

Эта часть представляет собой кардинальное изменение в подходе Frogwares к серии, став первой игрой с открытым миром и первой, которую студия издала самостоятельно. Выпущенная 16 ноября 2021 года для Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, игра получила версию для PlayStation 4 в апреле следующего года. Версия для Xbox One была отложена на неопределенный срок из-за российского вторжения в Украину.

Chapter One – это своеобразный ориджин, что рассказывает о 21-летнем Шерлоке в начале его карьеры как "консультирующего детектива". Действие происходит в 1880 году на вымышленном средиземноморском острове Кордона, куда молодой Холмс возвращается через десять лет после смерти своей матери Вайолет. Центральной фигурой истории становится загадочный друг детства Джон, который сопровождает Шерлока на протяжении всего расследования.

Игровой процесс Chapter One наследует элементы из предыдущих игр серии, но также заимствует механики из The Sinking City, включая систему ближнего боя и процесс расследований в открытом мире. Боевая система получила уникальную особенность – Шерлок может использовать свои дедуктивные навыки для определения слабых мест противников, что позволяет быстро завершать схватки.

Сюжет игры раскрывает травматическую правду о смерти матери Шерлока и его собственную роль в этих событиях. Кульминационный флешбэк показывает нам десятилетнего Шерлока, который становится свидетелем волнующих и трагических событий. При этом игрок может прийти к различным выводам относительно обстоятельств смерти Вайолет. Финал игры подводит к знаменитой первой встрече Шерлока Холмса с доктором Джоном Ватсоном в морге больницы Бат.

Sherlock Holmes: The Awakened

Эта часть занимает особое место в истории Frogwares как игра, созданная полностью во время российского вторжения в Украину. Это полноценный ремейк одноименной игры 2007 года, разработанный на движке Unreal Engine с современной графикой, новой актерской игрой и расширенным сюжетом. Игра была выпущена 11 апреля 2023 года на всех основных платформах.

Разработка The Awakened началась в апреле 2022 года под кодовым названием "Проект Паляница". Для финансирования завершения проекта студия запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter с целью 70 000 долларов,, которая была достигнута всего за шесть часов. Финальные этапы разработки проходили в условиях регулярных отключений электроэнергии, что привело к многонедельной задержке релиза.

Сюжет The Awakened сочетает мир Шерлока Холмса с лавкрафтовскими ужасами, рассказывая о расследовании серии загадочных исчезновений, связанных с культом, поклоняющегося Ктулху. События игры разворачиваются в 1882 году и служат продолжением Chapter One, показывая, как Шерлок и Джон из простых сожителей стали всемирно известным дуэтом детективов.

Уникальной особенностью ремейка является система безумия – впервые в жизни Шерлок испытывает настоящий страх, сталкиваясь с потусторонними сущностями, которые противоречат всей логике. Эта психологическая нагрузка становится центральным элементом геймплея, поскольку поиск истины доводит детектива до грани безумия. Игра включает украинскую текстовую локализацию и не содержит русского языка, в отличие от оригинала.

Разработчики посвятили игру украинскому народу, жертвам российского геноцида, назвав ее "актом неповиновения против хаоса и ужасов, которыми враг пытается наполнить наши жизни". Этот контекст придает особый вес проекту, демонстрируя устойчивость украинской творческой индустрии даже в условиях войны.

The Sinking City

The Sinking City – это еще одна приключенческая видеоигра в жанре детективного хоррора, разработана украинской студией Frogwares, но на этот раз вдохновленная произведениями Говарда Лавкрафта. Игра была впервые выпущена 27 июня 2019 года для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One, с последующими релизами для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В игре игрок управляет Чарльзом В. Ридом, частным детективом и ветераном войны, который страдает от странных видений и прибывает в вымышленный город Окмонт, Массачусетс, в 1920-х годах для расследования сверхъестественных явлений. Город наполовину затоплен в результате таинственного наводнения, а его жители постепенно сходят с ума под влиянием неизвестных сил.

Игра предлагает уникальную систему расследования без подсказок. В отличие от большинства открытых миров, The Sinking City не показывает маркеры квестов или указатели на карте – игрокам приходится самостоятельно находить локации с помощью уличных названий, ориентиров и намеков, в частности на карте.

Основные детективные механики включают:

Mind's Eye – сверхъестественная способность, позволяющая видеть скрытые предметы и символы.

Retrocognition – способность наблюдать за событиями прошлого через серые порталы.

Mind Palace – система сочетания доказательств для формирования гипотез и выводов.

Город Окмонт состоит из семи районов, которые по-разному пострадали от наводнения. Игрок может передвигаться пешком по сухим участкам или на лодке по затопленным улицам. Плавание в воде возможно, но опасно, поскольку вода заражена и вредит здоровью и психике персонажа.

Игра создает уникальную лавкрафтианскую атмосферу с элементами ужаса. Сюжет сосредоточен вокруг тайн затопленного города, культов, гибридных существ и древних сил, которые влияют на реальность.

Критики отмечают, что игра успешно передает основные темы творчества Лавкрафта – беспомощность человека перед космическими силами и тщетность человеческих усилий. Они высоко оценили атмосферу, сюжет и детективные механики, но критиковали боевую систему, технические проблемы и повторяемость врагов.

По разным оценкам, The Sinking City продалась тиражом в около 400 тысяч копий. А в мае 2025 года Frogwares выпустила The Sinking City Remastered – полностью переработанную версию на Unreal Engine 5.

BIGFOOT

BIGFOOT – это хоррор-шутер от небольшой украинской инди-студии CyberLight Game Studio, который имеет очень положительные отзывы в Steam. Игра была разработана братьями Станиславом и Дмитрием Зинченко в Киеве в 2017 году.

BIGFOOT является кооперативным сетевым горором, где игроки могут охотиться на таинственного Бигфута (снежного человека) или играть за само существо. Доступны два режима: против Бигфута под управлением искусственного интеллекта или когда другой игрок управляет монстром.

Игра отличается уникальным подходом к survival horror жанру. Игрокам приходится изучать территорию, устанавливать ловушки и приманки, размещать камеры и использовать дрон для разведки. При этом Бигфут не является единственной угрозой, ведь в лесах обитают волки и медведи.

Игра показала впечатляющие показатели для инди-проекта:

По данным разработчиков, продано более 700 тысяч копий, что делает ее 11-й по продажам украинской игрой.

В 2022 году BIGFOOT стала второй по прибыльности украинской игрой в Steam после Metro Exodus.

Warface

Warface – масштабный онлайн-шутер от первого лица, который разрабатывал украинский офис Crytek. Разработка длилась почти пять лет, начавшись не позднее ноября 2008 года с релизом игры в октябре 2013 году. Игра была создана Михаилом Хаймзоном и его командой на движке CryEngine 3. В 2019 году разработчики покинули Crytek и создали независимую студию Blackwood Games во главе с Хаймзоном в качестве креативного директора.

Игра Warface достигла ошеломляющего успеха: более 80 миллионов игроков по всему миру, хотя изначально целилась только на китайский рынок, где ее изданием занималась компания Tencent.

В 2013 году игра попала в Книгу рекордов Гиннесса как онлайн-шутер с наибольшим количеством игроков одновременно на одном сервере – 145 012 человек.

Warface стала настоящей звездой на КРІ Awards, где была представлена в нескольких номинациях. В результате она получила награду "Лучшая игра КРИ 2012" и "Лучшая игровая графика".

По состоянию на 2024 год в игре было доступно 13 сюжетных миссий, 50 карт и более 300 моделей оружия. За 12 лет существования общий призовой фонд турниров достиг миллионов долларов.

Men of War

Men of War – это серия тактических стратегий в реальном времени, разработанных украинской студией Best Way. В англоязычных странах серия известна под названием Men of War, тогда как в Украине она сначала называлась "В тылу врага".

Best Way была основана в 1991 году в городе Северодонецк (до 2024 года – Северодонецк). Компания начала свою деятельность как дистрибьютор нефтепродуктов и представитель ИТ-услуг, а игровое подразделение создала в 1999 году.

После начала войны России против Украины в 2014 году Best Way была вынуждена переехать в Черкассы, но студия продолжила разработку игр.

Best Way создала собственный игровой движок GEM (Game Engine Modification), который стал основой для всех игр серии:

GEM1 – для ранних игр серии.

GEM2 – для большинства основных выпусков.

GEM3 – для самых новых проектов.

GEM RTS – для Men of War II.

GEM использовался не только компанией Best Way, но и лицензировался другим студиям. На его основе создавались такие игры как Majesty 2, Call to Arms и другие проекты.

История Men of War длится с 2004 года и до сегодня, поскольку последняя часть вышла в 2024 году. Серия отличается от других стратегий несколькими уникальными характеристиками:

Симуляционный подход: каждый солдат имеет собственный инвентарь с оружием и боеприпасами.

Прямой контроль: игрок может непосредственно управлять любым солдатом или техникой.

Реалистичная физика: снаряды блокируются твердыми объектами, а огонь распространяется естественным образом.

Детальная симуляция техники: танки имеют отдельные компоненты, которые можно повредить и отремонтировать.

Men of War II предлагает три игровые фракции: СССР, США и Третий Рейх. Сюжетные кампании можно пройти за каждую фракцию. Присутствуют такие исторические кампании, как "Оверлорд" и "Багратион". Можно также запустить кооперативный режим до 5 игроков.

