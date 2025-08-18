Українська ігрова індустрія створила численні проєкти, які здобули міжнародне визнання. Українські розробники зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці, здатні створювати продукти світового класу, що конкурують з великими глобальними студіями. Якщо вам на думку спадає лише S.T.A.L.K.E.R., Cossacks і Metro, то ось ще п'ять проєктів, які точно варті вашої уваги.

Серія Sherlock Holmes

Українська ігрова індустрія представлена багатьма талановитими студіями, серед яких особливе місце займає Frogwares – розробник легендарної серії детективних ігор про Шерлока Голмса. Заснована у 2000 році, ця київська студія створила унікальний ігровий всесвіт, який поєднує класичні твори Артура Конана Дойла з сучасними ігровими механіками та оригінальними сюжетними лініями, пише 24 Канал.

Серія Adventures of Sherlock Holmes, яка сьогодні налічує цілих 10 ігор, стала справжнім феноменом, продавши понад сім мільйонів копій по всьому світу та закріпивши за Frogwares статус провідного розробника детективних ігор.

Три найбільш значущі проєкти – The Devil's Daughter, Chapter One та The Awakened – демонструють еволюцію студії від традиційних пригодницьких квестів до складних інтерактивних детективних симуляторів з елементами відкритого світу.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Це пригодницька відеогра з детективним складником для Windows, PlayStation 4 та Xbox One, випущена у 2016 році. Версія для Nintendo Switch була випущена значно пізніше, 7 квітня 2022 року. Гра продовжує сюжетні лінії попередньої частини Crimes & Punishments, а також The Testament of Sherlock Holmes.

Центральною особливістю The Devil's Daughter є структура п'яти взаємопов'язаних справ, кожна з яких являє собою самостійну детективну історію:

Перша справа "Prey Tell" розповідає про зникнення батька молодого хлопчика та розкриває жахливу таємницю аристократів, які використовують бідняків як жертв для полювання.

Друга справа "A Study in Green" відбувається під час турніру з боулінгу, де загадкова смерть одного з учасників пов'язана з прокляттям короля народу мая Текуна Умана.

Найбільш інноваційною справою є "Infamy", де Шерлок стикається з американським актором Орсоном Вайлдом, який має зіграти детектива в театральній постановці. Це розслідування демонструє самоіронію розробників та їхнє розуміння популярності персонажа.

Четверта справа "Chain Reaction" розкриває складну мережу подій, що призвели до масштабної дорожньої аварії, поєднуючи елементи пограбування банку з технічною майстерністю.

Фінальна справа "Fever Dreams" розкриває головну сюжетну лінію гри – таємницю прийомної доньки Шерлока, Кейтлін, чиїм біологічним батьком виявляється один із ворогів знаменитого детектива. Ця історія додає емоційного забарвлення традиційному детективному процесу та показує більш особистісну сторону персонажа.

В цілому гра зберігає класичні механіки серії, включаючи дошку дедукції, палац розуму та систему моральних виборів, які впливають на фінальні висновки кожної справи.

Sherlock Holmes: Chapter One

Ця частина являє собою кардинальну зміну в підході Frogwares до серії, ставши першою грою з відкритим світом та першою, яку студія видала самостійно. Випущена 16 листопада 2021 року для Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, гра отримала версію для PlayStation 4 у квітні наступного року. Версія для Xbox One була відкладена на невизначений термін через російське вторгнення в Україну.

Chapter One – це своєрідний оріджин, що розповідає про 21-річного Шерлока на початку його кар'єри як "консультуючого детектива". Дія відбувається у 1880 році на вигаданому середземноморському острові Кордона, куди молодий Холмс повертається через десять років після смерті своєї матері Вайолет. Центральною фігурою історії стає загадковий друг дитинства Джон, який супроводжує Шерлока протягом усього розслідування.

Ігровий процес Chapter One успадковує елементи з попередніх ігор серії, але також запозичує механіки з The Sinking City, включаючи систему ближнього бою та процес розслідувань у відкритому світі. Бойова система отримала унікальну особливість – Шерлок може використовувати свої дедуктивні навички для визначення слабких місць супротивників, що дозволяє швидко завершувати сутички.

Сюжет гри розкриває травматичну правду про смерть матері Шерлока та його власну роль у цих подіях. Кульмінаційний флешбек показує нам десятирічного Шерлока, який стає свідком хвилюючих і трагічних подій. При цьому гравець може дійти різних висновків щодо обставин смерті Вайолет. Фінал гри підводить до знаменитої першої зустрічі Шерлока Холмса з доктором Джоном Ватсоном в моргу лікарні Бат.

Sherlock Holmes: The Awakened

Ця частина займає особливе місце в історії Frogwares як гра, створена повністю під час російського вторгнення в Україну. Це повноцінний ремейк однойменної гри 2007 року, розроблений на рушії Unreal Engine з сучасною графікою, новою акторською грою та розширеним сюжетом. Гра була випущена 11 квітня 2023 року на всіх основних платформах.

Розробка The Awakened розпочалася у квітні 2022 року під кодовою назвою "Проєкт Паляниця". Для фінансування завершення проєкту студія запустила краудфандингову кампанію на Kickstarter з метою 70 000 доларів, яку було досягнуто всього за шість годин. Фінальні етапи розробки проходили в умовах регулярних відключень електроенергії, що призвело до кількатижневої затримки релізу.

Сюжет The Awakened поєднує світ Шерлока Холмса з лавкрафтівськими жахами, розповідаючи про розслідування серії загадкових зникнень, пов'язаних з культом, що поклоняється Ктулху. Події гри розгортаються у 1882 році та служать продовженням Chapter One, показуючи, як Шерлок та Джон з простих співмешканців стали всесвітньо відомим дуетом детективів.

Унікальною особливістю ремейку є система божевілля – уперше в житті Шерлок відчуває справжній страх, стикаючись з потойбічними сутностями, які суперечать усій логіці. Це психологічне навантаження стає центральним елементом ґеймплею, оскільки пошук істини доводить детектива до межі божевілля. Гра включає українську текстову локалізацію та не містить російської мови, на відміну від оригіналу.

Розробники присвятили гру українському народу, жертвам російського геноциду, назвавши її "актом непокори проти хаосу й жахів, якими ворог намагається сповнити наші життя". Цей контекст додає особливої ваги проєкту, демонструючи стійкість української творчої індустрії навіть в умовах війни.

The Sinking City

The Sinking City – це ще одна пригодницька відеогра у жанрі детективного хоррора, розроблена українською студією Frogwares, але цього разу натхненна творами Говарда Лавкрафта. Гра була вперше випущена 27 червня 2019 року для Microsoft Windows, PlayStation 4 і Xbox One, з подальшими релізами для Nintendo Switch, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

У грі гравець керує Чарльзом В. Рідом, приватним детективом і ветераном війни, який страждає від дивних видінь і прибуває до вигаданого міста Окмонт, Массачусетс, у 1920-х роках для розслідування надприродних явищ. Місто наполовину затоплене внаслідок таємничої повені, а його мешканці поступово божеволіють під впливом невідомих сил.

Гра пропонує унікальну систему розслідування без підказок. На відміну від більшості відкритих світів, The Sinking City не показує маркери квестів чи вказівники на мапі – гравцям доводиться самостійно знаходити локації за допомогою вуличних назв, орієнтирів і натяків, зокрема на карті.

Основні детективні механіки включають:

Mind's Eye – надприродна здатність, що дозволяє бачити приховані предмети та символи.

Retrocognition – здатність спостерігати за подіями минулого через сірі портали.

Mind Palace – система поєднання доказів для формування гіпотез і висновків.

Місто Окмонт складається з семи районів, які по-різному постраждали від повені. Гравець може пересуватися пішки по сухих ділянках або на човні по затоплених вулицях. Плавання у воді можливе, але небезпечне, оскільки вода заражена і шкодить здоров'ю та психіці персонажа.

Гра створює унікальну лавкрафтіанську атмосферу з елементами жаху. Сюжет зосереджений навколо таємниць затопленого міста, культів, гібридних істот та древніх сил, які впливають на реальність.

Критики відмічають, що гра успішно передає основні теми творчості Лавкрафта – безпорадність людини перед космічними силами та марність людських зусиль. Вони високо оцінили атмосферу, сюжет і детективні механіки, але критикували бойову систему, технічні проблеми та повторюваність ворогів.

За різними оцінками, The Sinking City продалася тиражем у близько 400 тисяч копій. А у травні 2025 року Frogwares випустила The Sinking City Remastered – повністю перероблену версію на Unreal Engine 5.

BIGFOOT

BIGFOOT – це горор-шутер від невеликої української інді-студії CyberLight Game Studio, який має дуже схвальні відгуки у Steam. Гра була розроблена братами Станіславом та Дмитром Зінченками у Києві в 2017 році.

BIGFOOT є кооперативним мережевим горором, де гравці можуть полювати на таємничого Бігфута (снігову людину) або грати за саму істоту. Доступні два режими: проти Бігфута під управлінням штучного інтелекту або коли інший гравець керує монстром.

Гра вирізняється унікальним підходом до survival horror жанру. Гравцям доводиться вивчати територію, встановлювати пастки й приманки, розміщувати камери та використовувати дрон для розвідки. При цьому Бігфут не є єдиною загрозою, адже у лісах мешкають вовки та ведмеді.

Гра показала вражаючі показники для інді-проекту:

За даними розробників, продано понад 700 тисяч копій, що робить її 11-ю за продажами українською грою.

У 2022 році BIGFOOT стала другою за прибутковістю українською грою у Steam після Metro Exodus.

Warface

Warface – масштабний онлайн-шутер від першої особи, який розробляв український офіс Crytek. Розробка тривала майже п'ять років, розпочавшись не пізніше листопада 2008 року з релізом гри у жовтні 2013 році. Гра була створена Михайлом Хаймзоном та його командою на рушії CryEngine 3. У 2019 році розробники залишили Crytek та створили незалежну студію Blackwood Games на чолі з Хаймзоном у ролі креативного директора.

Гра Warface досягла приголомшливого успіху: понад 80 мільйонів гравців по всьому світу, хоча початково цілилась лише на китайський ринок, де її виданням займалася компанія Tencent.

У 2013 році гра потрапила до Книги рекордів Гіннесса як онлайн-шутер з найбільшою кількістю гравців одночасно на одному сервері – 145 012 осіб.

Warface стала справжньою зіркою на КРІ Awards, де була представлена в кількох номінаціях. У результаті вона отримала нагороду "Найкраща гра КРІ 2012" і "Найкраща ігрова графіка".

Станом на 2024 рік у грі було доступно 13 сюжетних місій, 50 карт та понад 300 моделей зброї. За 12 років існування загальний призовий фонд турнірів сягнув мільйонів доларів.

Men of War

Men of War – це серія тактичних стратегій у реальному часі, розроблених українською студією Best Way. В англомовних країнах серія відома під назвою Men of War, тоді як в Україні вона спочатку називалась "У тилу ворога".

Best Way була заснована у 1991 році в місті Сіверськодонецьк (до 2024 року – Сєвєродонецьк). Компанія почала свою діяльність як дистриб'ютор нефтепродуктів та представник ІТ-послуг, а ігровий підрозділ створила у 1999 році.

Після початку війни Росії проти України у 2014 році Best Way була змушена переїхати до Черкас, але студія продовжила розробку ігор.

Best Way створила власний ігровий рушій GEM (Game Engine Modification), який став основою для всіх ігор серії:

GEM1 – для ранніх ігор серії.

GEM2 – для більшості основних випусків.

GEM3 – для найновіших проєктів.

GEM RTS – для Men of War II.

GEM використовувався не лише компанією Best Way, а й ліцензувався іншим студіям. На його основі створювалися такі ігри як Majesty 2, Call to Arms та інші проєкти.

Історія Men of War триває з 2004 року й до сьогодні, оскільки остання частина вийшла у 2024 році. Серія відрізняється від інших стратегій кількома унікальними характеристиками:

Симуляційний підхід: кожен солдат має власний інвентар зі зброєю та боєприпасами.

Прямий контроль: гравець може безпосередньо керувати будь-яким солдатом або технікою.

Реалістична фізика: снаряди блокуються твердими об'єктами, а вогонь поширюється природним чином.

Детальна симуляція техніки: танки мають окремі компоненти, які можна пошкодити й відремонтувати.

Men of War II пропонує три ігрові фракції: СРСР, США та Третій Рейх. Сюжетні кампанії можна пройти за кожну фракцію. Присутні такі історичні кампанії, як "Оверлорд" та "Багратіон". Можна також запустити кооперативний режим до 5 гравців.

