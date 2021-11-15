92% положительных отзывов: у Steam набирает популярность игра, которую раскритиковали журналисты

У Steam появилась видеоигра Bright Memory: Infinite, которая очень понравилась обычным геймерам. Правда, от профильных изданий этот новый проект получил довольно низкие оценки.

Несколько дней назад состоялся релиз динамичного шутера Bright Memory: Infinite, который разработала независимая китайская студия FYQD Studio. Этот проект сразу же запрыгнул в топ самых популярных новинок Steam, а в пиковый момент в этой игре находилось более 20 тысяч геймеров.

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Стоит начать с того, что Bright Memory: Infinite – это продолжение видеоигры Bright Memory, которая вышла еще в 2020 году. Также эта игра очень понравилась пользователям Steam – 92% положительных отзывов (свыше 27 тысяч рецензий). События обеих этих видеоигр разворачиваются в будущем, а играть нужно за представительницу организации, которая занимается исследованием сверхъестественных явлений.

Релизный трейлер видеоигры Bright Memory: Infinite: видео

Новая видеоигра также очень понравилась геймерам – 92% положительных отзывов у Steam (более 11 тысяч рецензий). Особенно они отмечают визуальную составляющую, общую стилистку, боевую систему, увлекательный игровой процесс и разнообразие врагов. А вот критикуют этот проект за небольшие баги и малую продолжительность. Казалось, что релиз Bright Memory: Infinite прошел удачно, правда, идеальным его очень тяжело назвать.

Дело в том, что критики довольно прохладно встретили этот проект. На агрегаторе рецензий OpenCritic в Bright Memory: Infinite сейчас 64 балла из 100 (22 обзора), а рекомендуют ее только 20% критиков. Журналисты критикуют эту видеоигру за короткий и скучный сюжет, однообразные локации и техническое состояние. По их мнению, к плюсам этого проекта можно отнести только красивую графику и интересный геймплей.

Видеоигра Bright Memory: Infinite / Фото из магазина Steam

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры Bright Memory: Infinite пока состоялся только на PC (Steam и GOG). Также уже известно, что в следующем году она должна выйти и на консоли. Приобрести этот проект можно за 279 гривен, хотя стоит добавить, что все геймеры, которые есть владельцами первой части, могут получить Bright Memory: Infinite бесплатно.