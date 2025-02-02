Сценарист RDR 2 и GTA V впервые показал свою новую игру – Absurdaverse

Сооснователь студии Rockstar и один из главных сценаристов Red Dead Redemption 2 и GTA 5 Дэн Хаузер, представил первые детали дебютного проекта своей новой студии под названием Absurdaverse.

Легендарный разработчик видеоигр представил будущий проект коротким описанием и интересным изображением, демонстрирующим разнообразие его персонажей, информирует 24 Канал.

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Дэн Хаузер известен сценарной работой над обеими частями Red Dead Redemption, Bully, Max Payne 3 и практически каждой игрой серии Grand Theft Auto.

После того как Хаузер покинул ряды Rockstar в 2019 году, он занимался делами своей новой студии – Absurd Ventures. Спустя шесть лет мы наконец-то получили первые детали о дебютной игре компании под названием Absurdaverse.

Анонс проекта на удивление лаконичным и содержит "всего несколько" персонажей и краткое описание.

Приготовьтесь к встрече с некоторыми новыми типами героев (и наблюдать, как они страдают),

– говорится в посте.

Отмечается, что в течение 2025 года геймеров ожидает больше информации о "сюжетно-комедийной приключенческой игре" и анимационные проекты во вселенной Absurdaverse.

Поэтому, похоже, что у Гаузера и компании довольно амбициозные планы, которые выходят за рамки игровой индустрии.