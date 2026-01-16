Ace Combat 7 установила рекорд с продажами в семь миллионов копий

Авиационный симулятор Ace Combat 7: Skies Unknown готовится отпраздновать свое семилетие с весомым достижением. Издатель Bandai Namco официально подтвердил, что тираж игры на всех доступных платформах превысил семь миллионов единиц.

Этот успех значительно усилил общие показатели всей франшизы, которые на сегодня составляют двадцать один миллион проданных копий за все время существования серии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bandai Namco.

Какую историю успеха продемонстрировала игра и что ждет фанатов?

Релиз Ace Combat 7: Skies Unknown состоялся 18 января 2019 года, когда игра сначала появилась на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Только через две недели проект стал доступным для пользователей PC в Steam, а впоследствии, через пять с половиной лет, разработчики адаптировали его для Nintendo Switch.

Динамика продаж была стабильно высокой: через два года после выхода было реализовано 2,5 миллиона экземпляров, осенью 2023 года этот показатель вырос до пяти миллионов, а уже в январе 2025 года достиг отметки в шесть миллионов.

Продюсер серии Кадзутоки Коно выразил искреннюю благодарность многочисленному сообществу игроков, которые остаются с проектом в течение такого длительного времени. Он отметил, что команда с нетерпением ждет встречи с пилотами в следующем небе.

Под этой фразой подразумевается полноценная новая часть – Ace Combat 8: Wings of Theve. Ее анонс состоялся в декабре 2025 года во время церемонии The Game Awards.

Будущая восьмая часть серии выйдет в 2026 году и будет доступна на PC, а также на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Разработчики обещают привычный для фанатов аркадный геймплей, насыщенные воздушные схватки и сюжетную кампанию, полную разнообразных вызовов. Также подтверждено наличие текстового перевода.