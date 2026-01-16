Цей успіх значно підсилив загальні показники всієї франшизи, які на сьогодні складають двадцять один мільйон проданих копій за весь час існування серії, розповідає 24 Канал з посиланням на Bandai Namco.

Яку історію успіху продемонструвала гра та що чекає на фанатів?

Реліз Ace Combat 7: Skies Unknown відбувся 18 січня 2019 року, коли гра спочатку з'явилася на консолях PlayStation 4 та Xbox One. Лише за два тижні проєкт став доступним для користувачів PC у Steam, а згодом, через п'ять із половиною років, розробники адаптували його для Nintendo Switch.

Динаміка продажів була стабільно високою: через два роки після виходу було реалізовано 2,5 мільйона примірників, восени 2023 року цей показник зріс до п'яти мільйонів, а вже у січні 2025 року сягнув позначки у шість мільйонів.

Продюсер серії Кадзутоки Коно висловив щиру вдячність численній спільноті гравців, які залишаються з проектом протягом такого тривалого часу. Він зазначив, що команда з нетерпінням чекає на зустріч із пілотами у наступному небі.

Під цією фразою мається на увазі повноцінна нова частина – Ace Combat 8: Wings of Theve. Її анонс відбувся у грудні 2025 року під час церемонії The Game Awards.

Майбутня восьма частина серії вийде у 2026 році та буде доступна на PC, а також на консолях поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Розробники обіцяють звичний для фанатів аркадний геймплей, насичені повітряні сутички та сюжетну кампанію, сповнену різноманітних викликів. Також підтверджено наявність текстового перекладу.