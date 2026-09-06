Белый дом скопировал легендарные игры и получил строгое предупреждение от Tetris

Администрация Трампа удивила общественность, запустив бесплатные браузерные игры на официальном сайте Белого дома. Одна из них копирует Тетрис и уже вызвала бурную реакцию его разработчиков.

Проект под названием Trump Arcade призван продвигать политические инициативы президента, однако уже в первые дни вызвал громкий скандал и обвинения в плагиате, сообщает Gamerant.

Политические лозунги на экранах мониторов

Пять бесплатных игр появились на правительственном портале 4 сентября, а официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X начал активно рекламировать новый раздел.

Белый дом предложил пользователям проекты, которые в игровой форме отражают ключевые направления деятельности администрации действующего президента и ее политические лозунги.

Наибольшую волну возмущения вызвали проекты "Build the Wall" и "Rio Run", затрагивающие деликатную тему нелегальной иммиграции. В первой игре, полностью копирующей механику культового "Тетриса", пользователи строят стену из блоков, чтобы не пропустить "зомби", прорывающихся через южную границу.

Скриншот из игры / Фото Белый дом

Вторая игра напоминает классическую "Змейку" – в ней пользователи патрулируют пограничные участки вдоль реки Рио-Гранде и задерживают нарушителей для депортации.

Кроме того, разработчики представили игру "Flappy Bill", где игроки помогают белоголовому орлану пролететь мимо достопримечательностей Национальной аллеи, копируя известный мобильный хит "Flappy Bird". Еще два проекта носят гораздо более спокойный характер: в "Supply Line" пользователи сортируют школьные обеды для оздоровления нации, а в симуляторе "Trump Savings Tycoon" накапливают виртуальные средства, ловя их сачком.

Также креатив со стороны правительственных чиновников сразу же вызвал резкую реакцию со стороны официальных представителей компании The Tetris Company, которые мгновенно отреагировали на появление игры "Build the Wall" и опубликовали официальное заявление в социальных сетях.

В Tetris мы верим в силу связи и объединения людей, а не в их разделение,

– прокомментировали в The Tetris Company на официальной странице головоломки в социальной сети X.

Правообладатели бренда также явно намекнули на юридические последствия для Белого дома за копирование интеллектуальной собственности.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 – Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

На данный момент представители Белого дома и официальные лица США никак не прокомментировали критику общественности и резкое заявление правообладателей известной головоломки.

Дальнейшее развитие событий покажет, перерастет ли этот инцидент в масштабное судебное противостояние между государственным аппаратом и частным бизнесом.