Bully 2 c Temu – новая игра о школьной жизни получила разгромные отзывы в Steam

12 августа 2026 года состоялся релиз игры Agefield High Rock the School, которую называли духовным наследником культовой Bully. Однако вместо триумфа инди-проект Refugium Games получил разгромные отзывы.

Провал вместо возрождения легенды. Духовный наследник Bully разозлил игроков техническим хаосом, сообщает 24 Канал.

Ожидания против реальности: ностальгия не спасает

Игра переносит пользователей в начало 2000-х годов в городок Эйджфилд. Главный герой, ученик по имени Сэм, вместе с новыми друзьями Кейлом и Акселем пытается стать "легендой школы" перед выпуском.

Проект обещал атмосферу подростковых комедий в духе "Американского пирога" с возможностью прогуливать уроки, драться и искать приключения в открытом мире.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на 175 000 добавлений в список желаний перед выпуском, реальность оказалась суровой. На момент написания материала игра имеет лишь 33% положительных отзывов из 653 рецензий.

Игроки жалуются на ужасную оптимизацию: даже на мощных системах с видеокартами RTX 4070 Super или 5060 Ti частота кадров падает до 40 в секунду. Ситуацию усугубляют "деревянная" анимация лиц, однообразные квесты и неудобное управление велосипедами.

Похоже, волнение первого учебного дня взяло над нами верх, и мы забыли убедиться, что в столовой достаточно закусок,

– прокомментировали разработчики из Refugium Games в обращении от имени вымышленного директора Карпентера.

Основной шквал критики вызвала цена. Разработчики просят за проект 30 долларов или 600 гривен (хотя на старте действует скидка 10%), что, по мнению сообщества, слишком много для инди-игры продолжительностью 8-10 часов с таким количеством багов.

Особое разочарование вызвала боевая система. В игре нет комбинаций или прицеливания – только простые удары руками и ногами. Кроме того, некоторые пользователи заподозрили студию в использовании искусственного интеллекта для озвучивания персонажей, что только усугубило негатив.

Я очень ждал эту игру, потому что, судя по первому трейлеру, она выглядела как смесь Bully и GTA, но, к сожалению, я был очень разочарован,

– заявил пользователь Steam под ником Hellraiser.

Разработчики уже выпустили патч "второго дня", который должен был исправить музыкальные мини-игры и мелкие ошибки. Они добавили, что ценят любой отзыв и постараются сделать оставшуюся часть "семестра" максимально комфортной для игроков.

Однако многие уже успели оформить возврат средств, считая Agefield High Rock the School незавершенной игрой.