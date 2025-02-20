Microsoft представила AI-модель Muse, которая генерирует игровой процесс, но не заменит разработчиков

Microsoft объявила о прорыве в сфере искусственного интеллекта для видеоигр, разработав AI-модель Muse в сотрудничестве с Microsoft Research и студией Ninja Theory (авторы Senua's Saga: Hellblade II).

Muse – это первая в своем роде AI-модель, которая может создавать игровые среды, распознавать 3D-пространство, физику игры и действия игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

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Она была обучена на семи годах реального игрового процесса из многопользовательского шутера Bleeding Edge от Ninja Theory.

Во время презентации Microsoft продемонстрировала несколько примеров работы Muse. Текущая версия AI может генерировать сложные фрагменты игрового процесса, но только в низком разрешении (300x180 пикселей) и с частотой 10 кадров в секунду. Для этого модель анализирует 10 кадров реального геймплея (примерно 1 секунда) и вводы пользователя в течение всей сессии.

Компания отмечает, что Muse не предназначена для создания игр с нуля и не заменит разработчиков. Зато технология может помочь переносить классические игры на современные платформы, создавать прототипы новых идей и улучшать существующие проекты.

Microsoft также заявила, что не будет заставлять свои внутренние студии использовать искусственный интеллект в разработке.

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В будущем компания планирует открыть доступ к AI-инструментам и экспериментам для разработчиков и сообщества Xbox на ранних этапах тестирования.