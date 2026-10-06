Одна из самых популярных в мире MMORPG выпускает вторую часть: первые игроки в восторге

Южнокорейская многопользовательская ролевая игра AION 2 произвела настоящий фурор во время глобального релиза. После завершения периода раннего доступа и устранения технических неполадок новый фэнтезийный проект мгновенно привлек внимание геймеров по всему миру.

Феноменальный успех

Уже в первые часы после официального запуска игра собрала почти 400 тысяч одновременных пользователей только на платформе Steam. Если же учесть игроков, которые скачали игру через фирменный лаунчер Purple от разработчиков, итоговое количество фанатов превышает эти показатели в несколько раз. Столь большой интерес аудитории объясняется бесплатным форматом и современным подходом создателей к классическому жанру, пишет Insider Gaming.

Геймеров привлек знакомый игровой цикл, который сочетал в себе впечатляющую графику и инновационную боевую систему. Компания NC создала огромный открытый мир, подробный редактор персонажей, а также подготовила сотни часов разнообразного контента, среди которого есть рейды, дополнительные задания, фермерство и исследование новых локаций.

Благодаря этому некоторые пользователи уже назвали новинку отличной альтернативой World of Warcraft.

Я получаю огромное удовольствие от игры, ведь она сохраняет формулу оригинальной AION, но с современными механиками, плавным боем и невероятно красивым миром,

– прокомментировал один из пользователей.

Несмотря на единичные жалобы на оптимизацию работы и элементы монетизации, проект получает преимущественно положительные отзывы. Эксперты индустрии с интересом наблюдают, сможет ли новая игра удержать такой высокий уровень посещаемости в долгосрочной перспективе.