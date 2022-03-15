Акцент на украиноязычный контент: WePlay останавливает работу над русскоязычными проектами

Компания WePlay Esports останавливает работу над русскоязычными трансляциями киберспортивных мероприятий. В будущем она планирует делать акцент на развитии украиноязычного контента.

Соответствующим заявлением представители пресс-службы WePlay Esports поделились на своем официальном сайте. Также такую информацию они распространили во всех своих соцсетях.

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WePlay Esports заморозила работу над русскоязычными проектами

В вышеупомянутом заявлении представители WePlay Esports указали, что приняли такое решение из-за полномасштабной войны России против свободы и независимости Украины. По их мнению, в нынешней ситуации недопустимо развивать русскоязычные проекты и предоставлять новые возможности местному киберспорту.

В будущем WePlay Esports планирует делать акцент на производстве и развитии украиноязычного киберспортивного контента. Ее представители хотят, чтобы их бизнес был направлен на поддержку независимой и уникальной украинской культуры.

Добавим, что опыт работы над украиноязычным контентом у компании уже есть, например, трансляция WePlay AniMajor. Также они указали, что и дальше будут работать над проведением киберспортивных турниров и студий аналитики на английском языке.

Напоследок отметим, что компания WePlay Esports ранее разорвала все партнерские соглашения с компаниями из России и подконтрольной ей Беларуси. Представители компании указали, что теперь на их эфирах нельзя увидеть рекламу брендов такого происхождения.