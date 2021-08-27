Акила, Новая Атлантида и Неон – разработчики Starfield показали локации будущей игры

Разработчики из студии Bethesda неожиданно поделились с геймерами подробностями о космической RPG Starfield, а именно выпустили три коротких тизера локаций в которых развернутся события проекта. Подробнее в материале.

До релиза долгожданной игры остается больше года, а сведений о ней все еще мало. Впрочем, похоже, что эту ситуацию начинают исправлять, ведь разработчики наконец решили поделиться с геймерами рядом подробностей о мире масштабного проекта.

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На официальном ютуб-канале компании Bethesda появились три коротких видео в которых на фоне слайдшоу из концепт-артов, создатели игры рассказывают некоторые детали о будущих локациях мира Starfield под названием Акила, Новая Атлантида и Неон, итак, последовательно о каждой из них.

Акила

Акила представляет собой столицу своеобразной конфедерации трех звездных систем под названием "Freestar Collective". По словам разработчиков, она полнится разношерстными персонажами, которых объединяет только одно – вера в личные границы для каждого и индивидуальность.

Тизер города Акила



Город обнесен прочной стеной и это сделано совсем не зря, ведь за ней жителей подстерегает полная опасностей планета и главный враг местных в лице кровожадных Аштасов, представляющих собой смесь дикого волка и велоцираптора.

Новая Атлантида

Под красноречивым названием Новая Атлантида скрывается столица военной фракции, известной как "Объединенные Колонии". Среди множества других группировок именно она является самой мощной силой в мире игры.

Тизер города Новая Атлантида



В противоположность жителям Акилы, здесь больше всего ценят порядок и коллективные ценности. По словам разработчиков этот город в некотором смысле отражает будущее реального общества и напоминает своеобразный "плавильный котел", в котором граждане всех рас и вероисповеданий превращаются в одно целое, теряя собственную идентичность.

Не сложно догадаться, что "Freestar Collective" и "Объединенные Колонии" будут противостоять друг другу как одни из главных фракций в игре.

Неон

Неон сейчас – это город сплошного удовольствия. Некогда могущественная корпорация основала его как платформу для коммерческого вылова рыбы, однако открытие рыбки Авроры, обладающей необычными психотропными свойствами, обусловило определенное перепрофилирование.

Тизер города Неон



Теперь это логово любителей наркотиков, стекающихся со всех уголков галактики, чтобы попробовать заповедную Аврору, использование которой противозаконно везде, кроме этого города. Однако и без наркотиков Неону есть чем заинтересовать смельчаков жаждущих приключений.

Посетить эти и другие локации Starfield вы сможете только после выхода игры, который запланирован 11 ноября 2022 года на Xbox Series X | S и ПК.