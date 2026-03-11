4 аксессуара необходимы каждому ретро-геймеру сегодня

Старые игры до сих пор дарят уникальные эмоции, даже несмотря на развитие современных технологий. Но сегодня ретро-гейминг можно сделать значительно комфортнее благодаря аксессуарам, которые сочетают ностальгию с удобством новых решений.

Некоторые из таких гаджетов решают давние технические проблемы консолей, другие – улучшают управление и качество изображения. 24 Канал собрал несколько полезных девайсов, которые должны быть в арсенале любого современного ретро-геймера.

MemCard

Сегодня на рынке появилось немало гаджетов, помогающих преодолеть эти неудобства и сделать игровой процесс максимально комфортным. Одним из таких решений стала карта памяти MemCard Pro от 8BitMods.



MemCard Pro / Фото 8BitMods

Во времена оригинальных PlayStation, PlayStation 2 или GameCube сохранение игр зависело от внешних карт памяти. Их объем был крайне ограничен – например, для первой PlayStation это всего 1 МБ. Из-за этого игрокам приходилось либо удалять старые сейвы, или покупать новые карты.

MemCard Pro позволяет забыть об этой проблеме. Она поддерживает microSD-накопители и может обеспечить до 1 ТБ пространства для сохранений. Даже небольшой объем памяти способен вместить десятки тысяч блоков сейвов, что фактически делает одну карту универсальным решением на годы.

RetroTINK-4K Pro

Еще одна распространенная сложность ретро-гейминга – подключение старых консолей к современным телевизорам. Аналоговый сигнал часто не поддерживается новыми экранами или дает низкое качество картинки.



RetroTINK-4K Pro / Фото RetroTINK

Решить это помогают HDMI-скейлеры, и одним из самых заметных устройств в этом сегменте стал RetroTINK-4K Pro. Этот видеопроцессор превращает аналоговый сигнал в цифровой, поднимает разрешение до 4K и обеспечивает более четкое изображение с минимальной задержкой.

Для тех, кто хочет больше контроля, доступны дополнительные настройки – можно изменять масштабирование, цвета или обрезки кадра, подстраивая картинку под собственные предпочтения.

Retro Receiver Adapter

Не менее важным аспектом является управление. Оригинальные контроллеры дарят ностальгию, но не всегда удобны или точны по современным стандартам.

Серия Retro Receiver Adapter от 8BitDo позволяет подключать беспроводные геймпады к классическим консолям – достаточно вставить адаптер в соответствующий порт и синхронизировать контроллер через Bluetooth.



Retro Receiver Adapter / Фото 8BitMods

Устройства совместимы не только с собственными контроллерами бренда, но и с популярными моделями сторонних производителей, включая DualSense для PlayStation 5, контроллерами Xbox Series или даже адаптивным геймпадом Xbox. Это расширяет выбор и делает ретро-игры доступными для пользователей, которым нужны более эргономичные решения.

Retro Fighters

Для тех, кто предпочитает проводные геймпады, подойдут контроллеры от Retro Fighters. Бренд предлагает "обновленные" версии классических устройств для таких консолей, как Sega Saturn или Nintendo 64. Они подключаются непосредственно к консоли, не нуждаясь в адаптерах.



Retro Fighters – современные контроллеры с духом оригинала / Фото Retro Fighters

Например, модель BrawlerGen для Sega Genesis и Saturn получила более чувствительный D-pad, аналоговый стик и более удобную форму корпуса. При этом она сохраняет характерный ретро-дизайн и даже имеет универсальный коннектор для двух разных систем.

Все эти современные аксессуары позволяют улучшить ваш игровой опыт. Они не только сохраняют дух классических игр, но и добавляют функции, к которым игроки давно привыкли в новых поколениях консолей.