Украинский актер и боец "Азова" Александр Лаптий исполнил одну ролей в S․T․A․L․K․E․R․ 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля была снова перенесена на этот раз на ноябрь 2024 года. Однако пока фанаты готовятся к одному из самых ожидаемых проектов в мире игр, мы не лишены контента. Александр "Сей" Лаптий, боец бригады "Азов" и актер театра и кино, рассказал о своем опыте работы над игрой, в которой он исполнил одну из главных ролей.

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Александр Лаптий появился в одном из роликов на YouTube-канале "Азова", чтобы вспомнить, как он попал в команду разработчиков и с чем ему довелось столкнуться на площадке.

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Актер в гражданской жизни, а теперь военный, говорит, что до полномасштабного вторжения работал над такими лентами, как "Захар Беркут", "Правило боя", "Черкассы" и другими. Но в какой-то момент получил в мессенджере предложение от кастинг-директора присоединиться к команде актеров S.T.A.L.K.E.R. 2, на что очень быстро согласился, поскольку уже давно был фанатом серии игр.

Они начали с вопроса: "Знаете такую игру?". Я говорю: "Не то что знаю, я несколько раз [прошел ее]",

– вспоминает военный с позывным "Сей".

Поэтому в дальнейшем ему выпала задача анимировать одного из ключевых персонажей – выступить актером, который даст цифровой 3D-модели свою мимику и движения.

Уже через несколько дней после начала работы началось полномасштабное вторжение России в Украину, которое, как известно, сильно повлияло на сроки разработки игры. Однако, судя по всему, Александр успел завершить свою часть работы над персонажем, по крайней мере в плане его внешности.

Впоследствии, в ноябре, когда Александр Лаптий уже был в армии, поступил запрос, в котором разработчики из GSC Game World поинтересовались, сможет ли он вернуться в студию на некоторое время для озвучивания своего персонажа.

Конечно, я говорю: "Я смогу, но все зависит от решения моих командиров". И буквально вечером приходит командир и говорит: "Все, "Редис" дал добро", и я тогда поехал на первую трехдневную сессию в Киев,

– говорит "Сей".

Актер отмечает, что не знает всего сценария, ведь получал его только частями, где были только его реплики, а также подписал соглашение о неразглашении. Однако отмечает, что его персонаж стал для него одним из любимых, поэтому он с нетерпением ждет релиз игры.

Смотрите полную версию истории Александра Лаптия: видео

Напомним, вчера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова была перенесена на новую дату – теперь 20 ноября 2024 года вместо запланированного ранее 5 сентября. Разработчики выпустили короткий видеоролик, в котором персонаж получает сообщение по рации.