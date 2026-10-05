Пиво, кости и средневековый уют – актер из Kingdom Come 2 открыл в Чехии заведение своей мечты

Люк Дейл, сыгравший одного из героев Kingdom Come: Deliverance, воплотил давнюю мечту в реальность. Он официально открыл собственную средневековую таверну в центре Праги.

Заведение получило название Nobleman и уже приняло первых посетителей, сообщает 24 Канал.

От виртуального двора до реальной таверны

Еще в августе стало известно, что исполнитель роли Яна Птачека приобрел помещение в центре Праги, чтобы открыть там собственный паб, который даже назвал "любовным письмом" стране, принявшей его.

Как и было запланировано, открытие заведения состоялось 1 октября и вызвало немалый ажиотаж, а желающим попасть внутрь пришлось ждать в очереди около 2 часов.

Thank you so much to anyone who joined us this week at “Nobleman”. I am beyond grateful and proud. ️ https://t.co/a7TjkMWKKj — Luke Dale (@LukeDaleLive) October 4, 2026

Для британского актера этот проект стал возможностью создать реальное место для сообщества поклонников.

Значительную часть своей жизни Люк Дейл посвятил актерской игре, съемкам в кино и стримингу, однако стремился иметь собственный реальный бизнес. Несмотря на большую занятость в индустрии видеоигр, он решил создать уголок, где фанаты RPG смогут окунуться в атмосферу любимой вселенной.

"Nobleman" opens to the public this Thursday. https://t.co/LIFx3azJmS — Luke Dale (@LukeDaleLive) September 29, 2026

Интерьер паба выполнен в стиле классической средневековой таверны с мягким освещением, массивной мебелью и богатым выбором напитков.

“Nobleman” opens to the public tomorrow. https://t.co/RJLEFReM1t — Luke Dale (@LukeDaleLive) September 30, 2026

Я безмерно благодарен каждому, кто посетил нас на этой неделе,

– добавил Люк Дейл.

Успешный старт Nobleman доказал, что тематические заведения от создателей и актеров популярных игр пользуются огромным спросом и имеют большой потенциал среди геймеров.

Фанаты со всего мира уже планируют свои поездки в Чехию, чтобы лично посетить бар своего любимого персонажа.