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Games Новости Пиво, кости и средневековый уют – Актер из Kingdom Come 2 открыл в Чехии заведение своей мечты
5 октября, 12:00
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Пиво, кости и средневековый уют – актер из Kingdom Come 2 открыл в Чехии заведение своей мечты

Максим Задворский

Люк Дейл, сыгравший одного из героев Kingdom Come: Deliverance, воплотил давнюю мечту в реальность. Он официально открыл собственную средневековую таверну в центре Праги.

Заведение получило название Nobleman и уже приняло первых посетителей, сообщает 24 Канал.

От виртуального двора до реальной таверны

Еще в августе стало известно, что исполнитель роли Яна Птачека приобрел помещение в центре Праги, чтобы открыть там собственный паб, который даже назвал "любовным письмом" стране, принявшей его.

Как и было запланировано, открытие заведения состоялось 1 октября и вызвало немалый ажиотаж, а желающим попасть внутрь пришлось ждать в очереди около 2 часов.

Для британского актера этот проект стал возможностью создать реальное место для сообщества поклонников.

Значительную часть своей жизни Люк Дейл посвятил актерской игре, съемкам в кино и стримингу, однако стремился иметь собственный реальный бизнес. Несмотря на большую занятость в индустрии видеоигр, он решил создать уголок, где фанаты RPG смогут окунуться в атмосферу любимой вселенной.

Интерьер паба выполнен в стиле классической средневековой таверны с мягким освещением, массивной мебелью и богатым выбором напитков.

Я безмерно благодарен каждому, кто посетил нас на этой неделе, 
– добавил Люк Дейл.

Успешный старт Nobleman доказал, что тематические заведения от создателей и актеров популярных игр пользуются огромным спросом и имеют большой потенциал среди геймеров.

Фанаты со всего мира уже планируют свои поездки в Чехию, чтобы лично посетить бар своего любимого персонажа.

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24 Канал
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