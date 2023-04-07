Церемония вручения наград BAFTA Game Awards 2023 не только определила победителей в ряде номинаций, но и запомнилась забавным комментарием от одного из актеров God of War.

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На красной дорожке журналистам издания IGN удалось поймать на несколько слов актера Санни Сулича, подарившего голос и внешность Атрею – сыну Кратоса из серии God of War от Santa Monica Studio.

Репортеры знали чем подколоть парня и спросили его на счет особенности персонажа, раздражающей немало геймеров. Дело в том, что когда игрок "зависает" на головоломке в игре, то Атрей начинает "размышлять" вслух тем самым подсказывая решение.

Как оказалось, это злит не только геймеров, но и самого Санни.

Когда я пытаюсь решить головоломки, и слышу, как сам себе подсказываю, то ой... мне просто иногда становится так плохо, когда я слышу свой голос, – эмоционально рассказал актер.

Забавный ответ Сулича: видео

Сулич признался, что иногда даже кричит сам себе "заткнуться", что только придает ситуации комичности.

С недавним обновлением в God of War Ragnarok добавили новый режим и, возможно, разработчики задумаются и над тем, чтобы дать игрокам больше времени на решение головоломок до начала надоедливых подсказок Атрея.