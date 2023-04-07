Церемонія вручення нагород BAFTA Game Awards 2023 не лише визначила переможців у низці номінацій, а й запам'яталася кумедним коментарем від одного з акторів God of War.

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На червоній доріжці журналістам видання IGN вдалося впіймати на кілька слів актора Санні Суліча, який подарував голос і зовнішність Атрею – синові Кратоса із серії God of War від Santa Monica Studio.

Репортери знали чим підколоти молодика та запитали його на рахунок особливості персонажа, що дратує чимало геймерів. Річ у тому, що коли гравець "зависає" на головоломці в грі, то Атрей починає "роздумувати" вголос тим самим підказуючи рішення.

Як виявилося, це неабияк злить не лише геймерів, а й самого Санні.

Коли я намагаюся вирішити головоломки, і чую, як сам собі підказую, то ой... мені просто іноді стає так погано, коли я чую свій власний голос, – емоційно розповів актор.

Кумедна відповідь Суліча: відео

Суліч зізнався, що іноді навіть кричить сам собі "заткнутись", що лише додає ситуації комічності.

З нещодавнім оновленням в God of War Ragnarok додали новий режим, тож, можливо, розробники задумаються і над тим, щоб дати гравцям більше часу на вирішення головоломок до початку набридливих підказок Атрея.