Актер из GTA 6 продолжает намекать на скорый анонс игры: интересные фото

Актер, которому приписывают озвучивание главного героя в GTA 6, продолжает дразнить поклонников игры, словно намекая на анонс долгожданного проекта от Rockstar. Подробности – в материале.

Недавно поклонники GTA были ошарашены фотографией в Instagram актера Брайана Зампеллы, который согласно сливу данных, "сыграл" главного героя долгожданного продолжения франшизы, сообщает 24 Канал.

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Однако на этом "намеки" от актера не закончились.

В серии сторис, Зампелла выложил фотографии, где он наслаждается пребыванием на солнечном пляже в приятной компании.

Казалось бы обычные фотографии, однако удивительно внимательные фанаты GTA заметили, что на одной из них актер одет практически так же, как персонаж, вероятно сыгранный им в GTA 6.

Фото с Instagram Брайана Зампеллы

Кроме того, фотографии были сопровождены известными песнями из радио игры GTA Vice City, в частности культовым хитом Брайана Адамса – Run To You.

Фото с Instagram Брайана Зампеллы

Время публикации сообщений дало некоторым поклонникам большую надежду на то, что анонс Grand Theft Auto 6 состоится уже совсем скоро.

Скриншот из слива GTA 6 / Фото из Essentially Sports

Дело в том, что уже завтра, 24 мая, Sony будут проводить мероприятие PlayStation Showcase, на котором традиционно представят разнообразные новинки.

Анонсы предыдущих частей GTA уже происходили на подобных событиях PlayStation в прошлом, поэтому есть прецедент, дающий поклонникам франшизы повод ожидать предстоящее мероприятие, затаив дыхание.