Нет ничего прекраснее, чем когда в паре оба геймера. Однако иногда, из-за этого могут возникнуть определенные жизненные трудности, информирует gamesradar+.

Актер Роджер Кларк, известный ролью Артура Моргана в вестерне от Rockstar, поделился с фанатами интересным случаем, который произошел с ним на Cameo.

Cameo – это платформа, где знаменитости, чаще всего за денежное вознаграждение, могут снять для вас персональное видео: поздравить с праздником, просто передать привет или так далее. Стандартная цена на такой ролик от Артура Кларка – 150 долларов.

Кларк в X показал скриншот заказа, который весьма пришелся ему по душе.

В нем, расстроенный геймер просил актера извиниться перед его невестой за то, что тот случайно удалил ее сейв с прохождением Red Dead Redemption 2, которое было завершено более, чем на половину.

Можете ли вы выразить какие-то слова сочувствия ее потере и сказать, что мне очень жаль?,

– в надежде спросил заказчик.

Я действительно потрясен поддержкой, которую вы, ребята, показываете мне на камео. Спасибо, что вам нравятся мои шауты. Мне они все нравятся, но именно ради таких, как эти ниже, я живу. Давайте все пошлем этой бедной девушке позитивные флюиды. По крайней мере, ее мужчина знает, что он сделал. @cameo #cameo #rdr2 pic.twitter.com/U0nHM2pLVT - Роджер Кларк (@rclark98) February 12, 2026

Давайте все пошлем этой бедной девушке немного позитива. По крайней мере ее муж осознал, что он натворил,

– пошутил Роджер.

Впрочем, не думаем, что геймерка должна слишком расстраиваться, поскольку RDR 2 это одна из тех видеоигр, которые не жалко пройти несколько раз. Тем более, когда на это есть такая веская причина.