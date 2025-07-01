Актер озвучивания намекнул на возможный ремейк одной из игр Assassin's Creed

Длительные слухи о возможном ремейке одной из игр во вселенной Assassin's Creed получили дополнительное подтверждение. Актер Мэтт Райан, подаривший свой голос главному герою, недавно сделал загадочное заявление, которое значительно усилило предположения относительно обновленной версии.

Новый ремейк Assassin's Creed

Речь идет о Assassin's Creed Black Flag. Мэтт Райан, который озвучил Эдварда Кенвея, а также известен по роли Джона Константина в сериалах и анимационных шоу DC, во время автограф-сессии на конвенции спонтанно обратился к фанату Assassin's Creed. Видео, опубликованное 29 июня, зафиксировало, как Райан поинтересовался у сторонника, прошел ли он Assassin's Creed Black Flag. После утвердительного ответа фаната, актер загадочно отметил, что ему, возможно, придется пройти ее снова, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Актер также добавил, что говорит это по "определенной причине", но не может сказать больше. Эти слова расценили как почти прямое подтверждение ремейка Black Flag.

Слухи о ремейке Assassin's Creed Black Flag циркулируют уже несколько лет, но в последнее время они начали набирать большие обороты:

Впервые о проекте стало известно два года назад, когда Kotaku сообщило о планах Ubisoft модернизировать четвертую основную часть серии, вышедшую в 2013 году.

Упомянутый в том отчете факт привлечения Ubisoft Singapore к помощи студии в Монреале имеет смысл, ведь замечательная морская боевая система и механика исследования Black Flag вдохновили на создание игры Skull and Bones от Ubisoft Singapore.

Январский отчет от MP1st дополнительно подтвердил, что это будет не просто перенос старой игры на новые консоли, а обновленный проект с новыми системами и контентом .

. Вероятно, Мэтта Райана привлекли к новой озвучке, что обычно происходит на поздних этапах разработки, поэтому ремейк может выйти уже в ближайшее время.

Инсайдер Том Хендерсон в октябре 2024 года раскрыл, что проект находится на более продвинутой стадии разработки, чем считалось. Изначально Ubisoft планировала выпустить Assassin's Creed Shadows в конце 2024 года, а ремейк Assassin's Creed Black Flag – в ноябре 2025 года. Однако задержка Assassin's Creed Shadows до февраля 2025 года повлияла и на ремейк, запуск которого теперь, предположительно, состоится в 2026 году.

Несмотря на это официальный анонс может быть уже очень скоро, особенно после таких открытых намеков от Мэтта Райана. Существует вероятность, что анонс состоится на специальном мероприятии Ubisoft или, что более вероятно, между Gamescom Opening Night Live и The Game Awards 2025 в декабре.

В целом Ubisoft уже заявляла о работе над ремейками "более старых игр Assassin's Creed", хотя и без уточнения, каких именно. Даже производитель статуэток Pure Arts в марте намекнул, что "что-то происходит с Эдвардом".