Звездный рассказчик серии Fallout шокировал фанатов, раскрыв свой гонорар за первую игру

Известный актер Рон Перлман, который подарил голос рассказчику из игр серии Fallout рассказал каким был его гонорар за работу над первой игрой франшизы.

Сейчас Рон Перлман является известным актером и зарабатывает шестизначные суммы, но когда-то ему приходилось работать за куда меньший гонорар, информирует 24 Канал со ссылкой на The Joe Vulpis Podcast.

Сколько Рону Перлману заплатили за первый Fallout?

"War. War never changes". Если вы давний поклонник ролевых видеоигр или серии Fallout отдельно, то эти слова звучат у вас в голове именно голосом Рона Перлмана.

В недавнем выпуске подкаста, актер вспомнил детали сотрудничества с разработчиками и рассказал каким же был его гонорар за первую игру.

Я сказал пару реплик, взял свои 40 долларов и бутерброд и пошел домой,

– вспомнил актер.

Это выглядит невозможным, учитывая тот успех, который постиг проект. Всего за год игра продалась тиражом в более 100 тысяч копий, что в то время было просто фантастикой, информирует gamesradar+.

Как оказалось, Перлман никогда не интересовался видеоиграми, поэтому для него стало настоящим сюрпризом, когда через какое-то время его пригласили для работы над сиквелом.

Полтора года спустя мне звонят: "Эй, ты помнишь Fallout?" Нет. "Ну, есть второй". Я спрашиваю: "Почему?". "Потому что, что первый стал долбаным хитом". Я спрашиваю: "Правда? Круто",

– сказал Рон.

Фрагмент подкаста: смотрите видео

Еще несколько лет спустя, голос рассказчика прочно засел в головах миллионов геймеров, которые с нетерпением ожидают следующую игру в известной франшизе.

Станет ли ее частью Перлман? Пока сам актер не ответил на этот вопрос, поэтому все покажет только время.

