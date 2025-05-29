Persona 4 Remake случайно подтвердил актер озвучки Persona 4 Remake случайно подтвердил актер озвучки

Атмосфера вокруг возможного ремейка Persona 4 продолжает нагреваться, хотя официального анонса от Atlus пока что не было. Однако недавно проект фактически подтвердился благодаря комментарию актера озвучки.

Юри Ловенталь, который озвучивал Йосуке Ханамуру – одного из ключевых героев игры – неожиданно заявил, что не вернется к роли в ремейке, рассказывает 24 Канал.

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На своей странице в Bluesky он написал:

Для тех, кто спрашивает: нет, я не вернусь к роли Йосуке в ремейке Persona 4. Я предлагал. Возможно, даже умолял. Но они меня не хотят.

После этого сообщения актер удалил пост, однако в интернете уже успели сохранить скриншот.



Актер озвучки заявил, что не будет участвовать в ремейке / Скриншот

Хотя Ловенталь не упомянул Atlus прямо, под "они" он, вероятно, имел в виду именно студию. Компания никак не прокомментировала его слова.

Это не первый намек на ремейк. В марте в Японии был зарегистрирован домен p4re.jp, указывающий на "Persona 4 Remake". В апреле этот домен обновили, что обычно свидетельствует о подготовке к официальному объявлению – ранее Atlus так же действовала с другими своими проектами.

Оригинальная Persona 4 вышла в 2008 году на PlayStation 2. В 2012-м на PS Vita появилась расширенная версия под названием Golden. Именно она была перенесена на ПК в 2020 году, а в 2023 – на PlayStation 4, Xbox и Nintendo Switch.

Сюжет игры разворачивается в провинциальном японском городке Инаба, который охватывает серия загадочных убийств. Расследуя преступления, герои открывают для себя силу Персон и попадают в параллельный мир по ту сторону телевизора.

А тем временем японское правительство создало уникальную карту в Minecraft, которую может скачать каждый желающий. Карта воссоздает G-Cans, крупнейший в мире подземный объект для отвода паводковых вод.