Звездный актер сериала The Boys мечтает о роли в экранизации культовой видеоигры

Исполнитель одной из главных ролей в сатирическом супергеройском сериале The Boys рассказал о своем увлечении видеоиграми и мечте сыграть роль в экранизации культового проекта.

Актер Джек Куэйд рассказал о роли своей мечты, которая идеально подтверждает его заявления о любви к видеоиграм, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Куэйд оказался настоящим геймером

В то время как один из главных персонажей сериала "Пацаны" появился в Mortal Kombat, Джек Куэйд мечтает попасть во вселенную совсем другой игры.

Во время сессии Ask Me Anything (AMA) на портале Reddit, посвященной новой киноленте Novocaine, где Куэйд исполняет главную роль, актер ответил на ряд вопросов от поклонников. В частности, Джек рассказал о роли своей мечты.

Я действительно хотел бы принять участие в экранизации Bioshock – одной из моих любимых игр всех времен. Я думаю, что в этой игре есть такая богатая история, которую можно было бы рассказать в телевизионной или киноадаптации,

– сказал актер.

Кроме того, Куэйд также рассказал, что любит видеоигры от Fromsoftware. Недавно он прошел Bloodborne и Sekiro, а теперь пытается преодолеть все опасности Elden Ring.