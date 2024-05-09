Детали

Еще в июле 2023 года разработчик NetherRealm Studios подтвердил выпуск шести персонажей в рамках DLC для файтинга Mortal Kombat 1 после его релиза в сентябре 2023 года. Больше всего фанатов заинтересовал Homelander (Патриот), аморальный супергерой, который является сатирическим аналогом Супермена в мире сериала, снятого по комиксам.

Смотрите также CD Projekt Red раскрыла дату выхода редактора модов для The Witcher 3

Патриот – лидер команды супергероев, который на публику играет добродетельного и благородного героя, но на самом деле является жестоким, высокомерным и даже инфантильным, прибегает к беспричинному насилию и убивает людей, не колеблясь.

Он умеет летать, невероятно сильный и стреляет лучами из глаз, поэтому как нельзя лучше подходит для Mortal Kombat. В трейлере мы видим несколько его способностей, а также ссылки на сцены из сериала. Например, момент, где он пьет молоко, встречался в одном из эпизодов практически в идентичном виде. Самолет, к которому Патриот подбрасывает противника, Лю Канга, также фигурировал в шоу, даже дважды.

Трейлер персонажа Патриота в Mortal Kombat: видео

Мы также можем видеть, что разработчики использовали для создания персонажа лицо актера из сериала, Энтони Старра. Но озвучивать его он не будет. Об этом заявил сам Старр, но причин не назвал.

Короткий тизер не раскрывает дату выхода персонажа. Однако можно предположить, что это произойдет довольно скоро, ведь дебют 4-го сезона "Пацанов" запланирован на 13 июня на Amazon Prime Video, и разработчики могут приурочить выход дополнения к этой дате.

Дополнение Kombat Pack, которое включает в себя доступ к Homelander и всем пяти другим бойцам DLC (Куан Чи, Эрмак, Такеда, Омни-мен из Invincible и Миротворец из DC Comics), будет доступно при покупке Premium Edition Mortal Kombat 1.