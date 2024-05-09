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Ще в липні 2023 року розробник NetherRealm Studios підтвердив випуск шести персонажів у рамках DLC для файтингу Mortal Kombat 1 після його релізу у вересні 2023 року. Найбільше фанатів зацікавив Homelander (Патріот), аморальний супергерой, який є сатиричним аналогом Супермена у світі серіалу, знятого за коміксами.

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Патріот – лідер команди супергероїв, який на публіку відіграє доброчесного й благородного героя, але насправді є жорстоким, зарозумілим та навіть інфантильним, вдається до безпричинного насилля й убиває людей, не вагаючись.

Він уміє літати, неймовірно сильний і стріляє променями з очей, тож якнайкраще підходить для Mortal Kombat. У трейлері ми бачимо кілька його здібностей, а також посилання на сцени з серіалу. Наприклад, момент, де він п'є молоко, зустрічався в одному з епізодів практично в ідентичному вигляді. Літак, до якого Патріот підкидає супротивника, Лю Канга, також фігурував у шоу, навіть двічі.

Трейлер персонажа Патріота в Mortal Kombat: відео

Ми також можемо бачити, що розробники використали для створення персонажа обличчя актора з серіалу, Ентоні Старра. Але озвучувати його він не буде. Про це заявив сам Старр, але причин не назвав.

Короткий тизер не розкриває дату виходу персонажа. Однак можна припустити, що це станеться досить скоро, адже дебют 4-го сезону "Хлопаків" заплановано на 13 червня на Amazon Prime Video, і розробники можуть приурочити вихід доповнення до цієї дати.

Доповнення Kombat Pack, яке включає в себе доступ до Homelander і всіх п'яти інших бійців DLC (Куан Чі, Ермак, Такеда, Омні-мен з Invincible і Миротворець з DC Comics), буде доступне при покупці Premium Edition Mortal Kombat 1.