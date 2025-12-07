Кто получит роли антагонистов в сериале по игре God of War – инсайдер назвал актеров

Авторитетный инсайдер сообщил о том кто из актеров находится в переговорах относительно ролей главных антагонистов сериальной экранизации игровой франшизы God of War.

Фанаты творения Santa Monica Studios с нетерпением ждут момента, когда станет известно, кто получит честь воплотить в жизнь Кратоса и его сына Атрея в сериальной адаптации игры. Между тем известный инсайдер рассказал кто может сыграть их заклятых противников, информирует 24 Канал со ссылкой на GameRant.

Кто сыграет Тора и Балдура в сериале по God of War?

Источники Даниэля Рихтмана, известного своей осведомленностью о фильмах вселенных Marvel и DC, рассказали кто может сыграть Балдура и Тора в будущей экранизации.

По его словам, переговоры об этих ролях ведутся с актерами Максом Паркером и Олафуром Дарри Олафссоном, соответственно.

33-летний Макс Паркер известен ролями в телевизионных шоу. В частности, его можно увидеть в 15 сезоне проекта "Доктор Кто". Что касается фильмов, то самой известной лентой с участием актера была "Академия вампиров".

Балдур в игре и Паркер / Фото Sony и IMDB

В свою очередь Олафур Дарри Олафссон может быть известен зрителям благодаря сериалу "Разделение", где он сыграл мистера Драммонда.

Тор в игре и вероятный актер / Фото Sony и Netflix

Очевидно, что к этой информации следует относиться с определенной долей скептицизма.

Тем более сам Рихтман заявил, что актеры пока только "ведут переговоры" относительно ролей и и это не означает, что их выбор окончательный.

Сериал God of War: что известно