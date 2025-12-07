Хто отримає ролі антагоністів у серіалі по грі God of War – інсайдер назвав акторів
- Інсайдер Даніель Ріхтман повідомив, що Макс Паркер і Олафур Даррі Олафссон ведуть переговори про ролі Балдура і Тора в серіалі за грою God of War.
- Паркер відомий за ролями в телевізійних шоу, включаючи "Доктор Хто", а Олафссон зіграв у серіалі "Розрив".
Авторитетний інсайдер повідомив про те хто з акторів перебуває в переговорах щодо ролей головних антагоністів серіальної екранізації ігрової франшизи God of War.
Фанати творіння Santa Monica Studios з нетерпінням чекають моменту, коли стане відомо, хто отримає честь втілити в життя Кратоса та його сина Атрея у серіальній адаптації гри. Тим часом відомий інсайдер розповів хто може зіграти їхніх заклятих супротивників, інформує 24 Канал з посиланням на GameRant.
Хто зіграє Тора та Балдура у серіалі за God of War?
Джерела Даніеля Ріхтмана, відомого своєю обізнаністю щодо фільмів всесвітів Marvel та DC, розповіли хто може зіграти Балдура та Тора у майбутній екранізації.
За його словами, переговори про ці ролі ведуться з акторами Максом Паркером та Олафуром Даррі Олафссоном, відповідно.
33-річний Макс Паркер відомий ролями у телевізійних шоу. Зокрема, його можна побачити в 15 сезоні проєкту "Доктор Хто". Щодо фільмів, то найвідомішою стрічкою за участі актора була "Академія вампірів".
Балдур у грі та Паркер / Фото Sony та IMDB
Своєю чергою Олафур Даррі Олафссон може бути відомий глядачам завдяки серіалу "Розрив", де він зіграв містера Драммонда.
Тор у грі та ймовірний актор / Фото Sony та Netflix
Очевидно, що до цієї інформації слід ставитися з певною долею скептицизму.
Тим паче сам Ріхтман заявив, що актори наразі лише "ведуть переговори" щодо ролей і це не означає, що їх вибір є остаточним.
Серіал God of War: що відомо
У жовтні 2024 року оголосили, що на роль шоураннера серіалу був призначений Рональд Д. Мур.
Фахівець працював над низкою відомих серіалів та фільмів, серед яких "Зоряний крейсер Галактика", "Зоряний шлях", "Місія нездійсненна II" та інші.
В той час поки створення серіалу оповите таємницею, у Боллівуді скопіювали цілі сцени з God of War 2018 року випуску.