Хто отримає ролі антагоністів у серіалі по грі God of War – інсайдер назвав акторів

Авторитетний інсайдер повідомив про те хто з акторів перебуває в переговорах щодо ролей головних антагоністів серіальної екранізації ігрової франшизи God of War.

Фанати творіння Santa Monica Studios з нетерпінням чекають моменту, коли стане відомо, хто отримає честь втілити в життя Кратоса та його сина Атрея у серіальній адаптації гри. Тим часом відомий інсайдер розповів хто може зіграти їхніх заклятих супротивників, інформує 24 Канал з посиланням на GameRant.

Хто зіграє Тора та Балдура у серіалі за God of War?

Джерела Даніеля Ріхтмана, відомого своєю обізнаністю щодо фільмів всесвітів Marvel та DC, розповіли хто може зіграти Балдура та Тора у майбутній екранізації.

За його словами, переговори про ці ролі ведуться з акторами Максом Паркером та Олафуром Даррі Олафссоном, відповідно.

33-річний Макс Паркер відомий ролями у телевізійних шоу. Зокрема, його можна побачити в 15 сезоні проєкту "Доктор Хто". Щодо фільмів, то найвідомішою стрічкою за участі актора була "Академія вампірів".

Балдур у грі та Паркер / Фото Sony та IMDB

Своєю чергою Олафур Даррі Олафссон може бути відомий глядачам завдяки серіалу "Розрив", де він зіграв містера Драммонда.

Тор у грі та ймовірний актор / Фото Sony та Netflix

Очевидно, що до цієї інформації слід ставитися з певною долею скептицизму.

Тим паче сам Ріхтман заявив, що актори наразі лише "ведуть переговори" щодо ролей і це не означає, що їх вибір є остаточним.

Серіал God of War: що відомо