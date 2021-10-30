Аквариумы, караваны и режим выживания: новая информация о TES V: Skyrim Anniversary Edition

Компания Bethesda Softworks продолжает делиться информацией о TES V: Skyrim Anniversary Edition. На этот раз она выпустила трейлер, посвященный разнообразным нововведениям.

В конце августа компания Bethesda Softworks анонсировала, что в честь десятилетия игры The Elder Scrolls V: Skyrim выйдет ее специальное обновленное издание под названием Anniversary Edition. Тогда разработчики поделились только общей информацией, а уже на этот раз они решили подробнее рассказать об этой версии видеоигры.

Актуально Масштабные распродажи в Steam, GOG и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Итак, владельцы издания Anniversary Edition получат весь контент, который выходил в Creation Club. В целом игроки, которые купят эту версию Skyrim, получат доступ к различным материалам. Например, в этом издании будут новые задания, локации, враги, дома, питомцы, оружие, доспехи и режимы игры. А также в честь десятилетия этой видеоигры, разработчики, подготовили сразу несколько масштабных наборов нового контента:

Сюжетное дополнение "Saints And Seducers" с новыми заданиями, врагами, локациями и предметами.

Дополнение "Rare Curios", которое добавляет в игру торговые караваны каджитов. В них можно будет приобрести разнообразные редкие товары.

Режим выживания, где нужно бороться с холодом, голодом и переутомлением.

Рыбалка с 20 новыми видами рыб. Их можно будет приготовить, выставить в качестве трофея или выпустить в аквариум.

Важно отметить, что эти четыре набора получат бесплатно и все владельцы издания Special Edition. А вот за весь другой вышеупомянутый новый контент нужно будет заплатить даже им. Также известно, что вместе с изданием Anniversary Edition выйдет специальная версия Skyrim для консолей нового поколения. Правда, информацией о ней разработчики планируют поделиться в следующий раз.

Напоследок стоит отметить, что релиз TES V: Skyrim Anniversary Edition состоится 11 ноября. А выйдет эта юбилейная версия видеоигры на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Новый трейлер TES V: Skyrim Anniversary Edition: видео