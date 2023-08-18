Разработчики перенесли выход Alan Wake 2 по довольно необычной причине

Долгожданное продолжение приключенческого хоррора от Remedy Entertainment – Alan Wake 2, пришлось перенести по довольно специфической причине. Детальнее – в материале.

В Remedy Entertainment решили несколько подвинуть выход своей следующей ААА игры с 17 на 27 октября, однако наибольший интерес представляет причина такого решения.

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Официальный прессрелиз сообщает, что Alan Wake 2 будет перенесен с начальной даты выхода на 10 дней дальше, чтобы дать геймерам, которые могут почувствовать себя ошеломленными октябрьскими релизами, немного отдохнуть.

Октябрь – удивительный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что это изменение даст каждому больше времени насладиться любимыми играми. Благодарим Вас за терпение!, — написали Remedy Entertainment.

Если вы не обратили внимание на игры, запланированные на октябрь, сообщаем, что это будет очень интересный месяц.

Начнется все с Assassin's Creed Mirage (5 октября), затем будут Detective Pikachu Returns (6 октября), Forza Motorsport (10 октября) и Lords of the Fallen (13 октября).

Ну и в конце два тяжеловеса индустрии – Marvel's Spider-Man 2 и Super Mario Bros. Wonder – и это только "большие" игры, а еще в конце сентября появится Starfield.

Так что такое решение разработчиков может оказаться вполне оправданным хотя и довольно необычным.