Одна из лучших видеоигр 2024 года может так никогда и не выйти в Steam

Один из известных функционеров индустрии признался, что поклонники творчества Remedy не сумеют сыграть в последнюю игру финской студии на платформе Steam еще очень долго, а может и никогда.

CEO компании Epic Games ответил на письмо поклонника игры Alan Wake 2, развеяв надежды геймеров на релиз проекта в Steam, сообщает 24 Канал со ссылкой на 80 Level.

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Alan Wake 2 является эксклюзивом EGS и это вряд ли изменится

Пользователь Reddit под именем Уилл поделился в сети собственной перепиской с директором Epic Games – Тимом Суини.

Геймер написал функционеру с вопросом об эксклюзивности Alan Wake 2, в которую очень хотел бы сыграть, но на платформе их конкурентов из Valve.

Я очень заинтересован в покупке Alan Wake 2. Но я не фанат Epic Games Store, поэтому я лучше дождусь ее релиза в Steam. Произойдет ли это в течение следующих года-двух?, – спросил Уилл.

Ответ Суини был вполне однозначным.

Она (Alan Wake 2, – ред.) не выйдет в Steam,

– ответил он.

Скриншот переписки / Фото с imgur.com

В сети быстро начались споры на счет реальности этой переписки, но вскоре Тим Суини подтвердил ее подлинность изданию 80 Level.

Как утверждается, Alan Wake 2 была частично создана на инвестиции от Epic Games с условием полной эксклюзивности именно для их магазина. Так что, фанаты Remedy вряд ли когда-нибудь увидят ПК версию игры где-то кроме EGS.