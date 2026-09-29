Донер, криминал и Стамбул 1970-х годов – турецкий разработчик создал свой аналог GTA

Инди-разработчик анонсировал игру ALATURKA в стиле GTA, где игрокам предлагается роль повара донер-кебаба в Стамбуле. Герой готовит и развозит фастфуд, параллельно ввязываясь в криминальные приключения.

Трейлер игры турецкого разработчика стал вирусным в социальной сети X, набрав большое количество просмотров, сообщает 24 Канал.

Криминальный Стамбул 1970-х годов в стиле эпохи PS2

Сюжет игры разворачивается вокруг юноши, который приезжает в Стамбул, чтобы работать подмастерьем в заведении своего дяди по приготовлению донер-кебаба.

Его главная задача – зарабатывать деньги, нарезать мясо с вертела, заворачивать кебабы и развозить их на грузовом трицикле, пока блюдо не остыло.

Однако честный труд приносит мало прибыли, поэтому герой быстро находит сомнительные поручения от местных торговцев, полицейских и уличных группировок. Такие задания приносят втрое больше денег, но часто сопровождаются перестрелками и опасностью для жизни.

Я потратил все свое свободное время за последние два года на создание ALATURKA с нуля, полностью во время прямых трансляций с бюджетом в ноль долларов,

– прокомментировал разработчик игры под ником bufuakgames.

Трейлер игры: смотрите видео

Я потратил все свое свободное время за последние два года на создание ALATURKA с нуля, полностью во время прямых трансляций с бюджетом в 0 долларов.



По сути, это GTA в Стамбуле 70-х годов эпохи PS2 с реалистичной физикой вождения и доставкой донер-кебабов.



Вот новый официальный трейлер. Буду благодарен за ретвиты. pic.twitter.com/UmjVDAYMAD – ALATURKA | Добавьте в список желаний на Steam! (@bufuakgames) 27 сентября 2026

Создатель называет свой проект "классической GTA в стиле эпохи PS2", а геймплей сочетает в себе элементы экшена от третьего лица, симулятора вождения и кулинарии.

Несмотря на то, что проект находится на стадии препродакшна, он уже собрал более 17 тысяч добавлений в список желаний в Steam, а также более 2,5 миллиона просмотров трейлера в X.