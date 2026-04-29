Город с Morrowind ожил на Unreal Engine 5: Альд'рун показали в реалистическом масштабе

Австралийский 3D художник Лео Торрес продолжает переносить культовые локации серии The Elder Scrolls в современную графику. В этот раз он воспроизвел Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind, показав город в более реалистичном масштабе и с деталями, которых не было в оригинальной игре.

Альдрун– столица владений Дома Редоран и одним из самых больших поселений острова Вварденфелл, объясняет 24 Канал.

Как выглядит Альд'Рун на современной графике?

Художник решил показать, как эта локация могла бы выглядеть, если бы ее создавали сегодня на основе реальных масштабов. В результате Альд'рун стал значительно просторнее, более масштабным и детализированным, но при этом сохранил знакомую атмосферу оригинала.

Торрес отметил, что именно Morrowind ощутимо отличается от Skyrim и Oblivion своей необычной фэнтезийной стилистикой. Если в более поздних частях серии мир выглядел более традиционно, то треть отличалась странными архитектурными решениями и необычным дизайном.

Одним из главных символов Альд'Руна остается Скар.– центральная часть города, которая расположена внутри гигантского панциря вымершего краба. Именно эта особенность делает локацию одной из самых узнаваемых по всей серии.

Альд'рун на движке UE 5– смотрите видео:

Как создавался Альдърун?

По словам автора, при работе над проектом ему пришлось позволить себе определенные творческие отступления от оригинала, ведь перенос старой игры в современный реалистичный масштаб требует адаптации. В то же время, он пытался максимально сохранить начальную эстетику и узнаваемый стиль Morrowind. Об этом он отметил в сообщении под видео на собственном ютуб-канале. L.Torres.

Для рендеринга использовался Unreal Engine 5.7.4, а сама сцена запускалась на видеокарте RTX 3090. В работе были задействованы современные технологии:

Lumen для глобального освещения и реалистичных отражений,

Nanite для детализированной геометрии моделей и растительности,

TSR для масштабирования и сглаживания изображения.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла еще в 2002 году на PC и Xbox до сих пор остается одной из самых любимых частей серии среди фанатов. Несмотря на культовый статус игры, Bethesda Softworks пока не спешит выпускать официальное переиздание.

Что еще художник уже успел воспроизвести?

Альд'рун – далеко не первая знаковая локация из The Elder Scrolls, которую Лео Торрес перенес на современный двигатель. Ранее он активно работал над городами из The Elder Scrolls V: Skyrim, пытаясь показать их в "настоящем" масштабе в соответствии с лором игры.

Среди его самых известных работ – Солитиюд, Виндгельм, Ривервуд, Гелген и Высокий Грот, а также Совнгард. Художник объяснял, что в оригинальной Skyrim города были значительно меньше из-за технических ограничений 2011 года, поэтому он пытался представить, как они могли бы смотреться без этих рамок. Например, Солитьюд показал с детализацией, какая, по его словам, была увеличена примерно в 16 раз.

Позже Торрес переключился на The Elder Scrolls IV: Oblivion. К Альд'руну он уже представил собственное видение Брумы, Анвила, Лейовина, Чейдингола, Корролла и Скинграда. Особенно заметной стала работа над Лейавином, где он попытался реализовать первоначальную идею Bethesda: город должен был занимать оба берега реки Нибен, а замок – располагаться на острове между ними.

В финальной версии игры эта задумка была значительно упрощена., а Торрес фактически вернул ее к жизни в своем рендере.

Во всех своих проектах он использует схожий подход. Сам художник неоднократно отмечал, что его цель – не просто улучшить графику, а показать, какими могли быть города провинции Тамриэль, если бы их сразу создавали без технических компромиссов старых консолей.