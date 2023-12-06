Александр Зинченко неожиданно дебютировал в профессиональном киберспорте

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко добавил в свою биографию дебют в профессиональном киберспорте, сыграв за собственный коллектив по Counter-Strike 2 Passion UA на официальном турнире.

Небольшой турнир по Counter-Strike 2 моментально стал гораздо интереснее благодаря дебюту в профессиональном киберспорте известного украинского футболиста, сообщает 24 Канал.

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Турнир United21 Season 9 с призовым фондом в скромных 5 тысяч долларов трудно назвать чем-то важным для мира киберспорта, однако на нем все же случилась довольно интересная ситуация.

Дело в том, что в соревновании принимает участие киберспортивный коллектив Passion UA, владельцем которого является футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко.

Перед важным матчем против команды Illyrians, у одного из игроков Passion UA – Эдуарда "zeRRoFIX" Петровского возникли существенные проблемы с интернетом, поэтому вместо него в качестве стенд-ина (временной замены – ред.) пришлось играть владельцу команды.

Анонс замены / Фото с Instagram

Александр, или же zina17, неплохо влился в коллектив и ребятам даже удалось выиграть первую карту, которой был их собственный выбор – Ancient, закончившийся 13:6.

Дела пошли значительно хуже на выборе соперников карте Inferno и украинская команда проиграла с довольно разгромным счетом – 3:13.

Решающей ареной стала Anubis, где в ожесточенной борьбе Passion UA все же удалось одержать победу в таком необычном составе – на последней карте 13:9, а в итоге 2:1 в матче.

Итак, дебют Зинченко в киберспорте удался на славу, ведь кроме победы колеектива и сам Александр выступил довольно неплохо, за три карты настреляв 21 фраг (убийство соперников – ред.).

Один из самых ярких моментов в исполнении Зинченко: смотреть видео

Сомневаемся, что "Зина" когда-то окончательно променяет зеленые газоны на киберспорт, однако теперь у будущего капитана сборной появилась очень интересная строка в биографии.