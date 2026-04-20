Альманах STALKER 2 вернется: АТБ запускает допечатку и принимает заявки

После стремительной распродажи альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2 сеть АТБ решила отреагировать на ажиотаж. Компания запускает предзаказ нового тиража, чтобы дать возможность фанатам получить книгу по официальной цене.

Спрос на книгу в рамках акции по S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался значительно выше, чем ожидали организаторы. Альманах, который выполняет роль артбука и интерактивного справочника по миру игры, практически мгновенно исчез с полок АТБ. Ситуацию осложнили перекупщики, которые начали перепродавать книгу по существенно более высоким ценам, – рассказывает 24 Канал.

В ответ на это сеть АТБ вместе с GSC Game World решили не ограничиваться первым тиражом и объявили допечатку альманаха. Теперь желающие могут оформить предзаказ и гарантированно получить свой экземпляр по рекомендованной цене – 399 гривен.

Как теперь получить альманах S.T.A.L.K.E.R. 2?

Все довольно просто: нужно оформить заявку на специальном сайте АТБ, далее выбрать город и удобный магазин и ждать уведомления. Когда новый тираж поступит, на телефон придет уведомление с подтверждением и уникальным кодом, который дает право выкупить книгу.

Впрочем, придется запастись терпением. В компании предупреждают, что заявки, оформленные с 21 апреля, будут иметь ориентировочный срок доставки уже в июле 2026 года.

Ранее ожидалось, что дополнительные экземпляры могут появиться ближе к июню, однако из-за масштаба спроса сроки сдвинулись.

Таким образом, АТБ фактически переформатировала акцию, чтобы удовлетворить спрос и одновременно преодолеть проблему с перекупщиками.

Как работают карты и как их получить?

Кроме альманаха, ключевым элементом акции остаются интерактивные карты. Речь идет о коллекции из 48 карточек, каждая из которых открывает дополнительный контент в приложении. После сканирования пользователь получает доступ к архивам НИИЧАЗ и голосовым дневникам персонажей вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2.

Это аудиоматериалы, которые расширяют историю игры и добавляют новые детали лора. Чтобы получить карту по акционной цене, нужно выполнить одно из условий во время покупки:

совершить покупку на сумму от 150 гривен одним чеком;

приобрести товары партнеров, обозначенные специальными ценниками;

воспользоваться картой лояльности АТБ при расчете.

Таким образом, даже без альманаха можно собирать полную коллекцию и открывать цифровой контент, а сам альбом теперь можно будет получить отдельно через предзаказ.