Amazon Prime раздаст 15 бесплатных игр в мае

28 апреля 2023, 11:46
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Источник:

Prime Gaming

Геймеры, которые подписаны на Amazon Prime, могут получить несколько классических игр и многое другое интересное совершенно бесплатно. В таких условиях они будут доступны в течение мая 2023 года.

Каждую неделю геймеры будут получать бесплатный доступ к 3 – 4 играм. После сохранения игры у вас останутся даже после истечения срока подписки.

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Бесплатные игры Prime Gaming на май 2023 года

4 мая:

  • Star Wars: Rogue Squadron 3D,
  • Super Sidekicks,
  • Samurai Shodown IV.

11 мая:

  • Planescape Torment: Enhanced Edition,
  • Lake,
  • Robo Army,
  • Last Resort.

15 бесплатных игр Amazon Prime на май: смотрите видео

 

18 мая:

  • Kardboard Kings,
  • The Almost Gone,
  • 3 Count Bout,
  • Alpha Mission 2.

25 мая:

  • Lila's Sky Ark,
  • Agatha Knife,
  • King of the Monsters 2,
  • Kizuna Encounter.
Автор: Василь Денисюк