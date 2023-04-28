Amazon Prime раздаст 15 бесплатных игр в мае
28 апреля 2023, 11:46Читати новину українською
Источник:Prime Gaming
Геймеры, которые подписаны на Amazon Prime, могут получить несколько классических игр и многое другое интересное совершенно бесплатно. В таких условиях они будут доступны в течение мая 2023 года.
Каждую неделю геймеры будут получать бесплатный доступ к 3 – 4 играм. После сохранения игры у вас останутся даже после истечения срока подписки.
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Бесплатные игры Prime Gaming на май 2023 года
4 мая:
- Star Wars: Rogue Squadron 3D,
- Super Sidekicks,
- Samurai Shodown IV.
11 мая:
- Planescape Torment: Enhanced Edition,
- Lake,
- Robo Army,
- Last Resort.
15 бесплатных игр Amazon Prime на май: смотрите видео
18 мая:
- Kardboard Kings,
- The Almost Gone,
- 3 Count Bout,
- Alpha Mission 2.
25 мая:
- Lila's Sky Ark,
- Agatha Knife,
- King of the Monsters 2,
- Kizuna Encounter.