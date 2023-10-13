Финансовые аналитики уверены, что анонс GTA 6 состоится совсем скоро

По словам отраслевых аналитиков, оценивших потенциал акций Take-Two Interactive, долгожданный анонс GTA 6 наконец-то может состояться совсем скоро. Детальнее в материале.

Слухи о GTA 6 ходят уже много лет, но многие инсайдеры ожидают, что она наконец-то будет анонсирована к концу 2023 года и, похоже, это действительно может произойти.

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8 ноября Take-Two Interactive опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, и эксперты ожидают, что в преддверии этого состоится анонс GTA 6.

Как рассказывает MSN, аналитик Raymond James – Эндрю Марок прогнозирует рост цены на акции Take-Two Interactive именно из-за этого долгожданного события.

Марок утверждает, что ожидания материнской компании Rockstar – Take-Two прогнозируют, что ее чистые доходы вырастут до 8 миллиардов долларов в 2025 финансовом году, что является признаком того, что GTA 6 будет выпущена.

Он также пояснил, что информация о релизе GTA 6 "должна устранить наиболее заметную точку неопределенности по финансовой траектории" и добавил, что считает, что следующая часть культовой серии появится ближе к зимним праздникам 2024 года.

Конечно, эту информацию следует воспринимать с недоверием, пока Rockstar не сделает никаких официальных заявлений, однако миллионы геймеров были бы совсем не прочь, если бы это оказалось правдой.