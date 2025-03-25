Anno 117 получит модульную систему судостроения, предлагая глубокую настройку кораблей

Anno 117: Pax Romana активно улучшается, приближаясь к релизу где-то в 2025 году. Мы уже знаем, что игра получит диагональные дороги и здания, а также новую механику взаимодействия с населением. Согласно новой информации, следующие нововведения касаются торговли и кораблей. В частности, мы получим возможность строить корабли для конкретных целей с помощью специальных частей.

Новое кораблестроение

Команда разработчиков уже давно вынашивала идею модульных кораблей. Они говорят, что с римским сеттингом появляется "идеальная платформа для этого, поскольку это очень похоже на то, как сами римляне строили свои корабли". В предыдущей части франшизы мы получили опыт использования корабельных предметов, а теперь эта практика будет использована для дальнейшего расширения идеи. Суть в том, что настройки ваших кораблей можно будет делать под конкретные задачи, что будет отображаться на их визуальном виде, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Anno.

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Прежде всего игрокам предложат три размера римских кораблей для построения:

Penteconter будет иметь 2 слота модификации.

Trireme получит 3 слота модификации.

Quinquireme будет иметь больше – четырех слотов.

Для этих слотов можно использовать модули, которые закладываются еще до начала строительства. Предположительно, это означает, что после того, как корабль будет построен, вы не сможете изменить его назначение, просто заменив один модуль на другой.

Вот все доступные модули:

Мачта: дополнительная скорость при плавании с ветром на большие расстояния, достижение большей максимальной скорости и большей скорости при плавании между регионами.

Гребни: дополнительная скорость, достижение большей минимальной скорости и ускорения, с меньшим радиусом поворота. Идеально подходит для коротких дистанций и боя.

Усиленный корпус: дополнительное количество "здоровья" корабля.

Башня лучника: стреляет множеством мелких стрел во все стороны на короткой дистанции.

Скорпион: стреляет высокоточными копьями и наносит большой урон на средней дистанции, только по бокам.

Onager: стреляет камнями с большой дальностью и наибольшим уроном, но с низкой точностью и только спереди.

Затраты на строительство и обслуживание кораблей меняются в зависимости от установленных модулей. Например, гребни будут более трудоемкими, чем паруса. Это означает, что они потребуют большего количества рабочей силы. То же самое с башней лучника по сравнению с Onager, поскольку там задействовано больше солдат.



Новая логика строительства кораблей в Anno 117 / Фото Ubisoft

Использование имеющихся слотов уменьшит количество груза, который может перевозить корабль, но даже на полностью укомплектованном судне всегда будет свободное грузовое пространство для материалов. Планы строительства кораблей, которые придумывают игроки, также могут быть сохранены для дальнейшего быстрого строительства.