Инди-разработчики игры о мужчине, сидящем в котле и размахивающем кувалдой, ставшей настоящей находкой для всех контент-мейкеров, анонсировали свой следующий проект, обещающий быть таким же забавным и раздражительным, сообщает 24 Канал.

Речь о студии, стоящей за вирусной игровой сенсацией Getting Over It, которую в свое время не прошел только самый ленивый стример или видеоблогер, радуя свою публику ненавистью ко всему живому после очередной неудачи.

Пример страданий от Getting Over It: видео

Теперь разработчики представили свой следующий проект, симулятор ходьбы – Baby Steps, который, по словам его создателей, способен конкурировать даже с Death Stranding от Хидео Кодзимы.

В проекте игрокам предстоит провести главного героя Нейта через опасное путешествие, вручную контролируя каждый его шаг на этом пути.

Забавный трейлер: видео

Пока невозможно сказать, сколько будет длиться игра и какой будет ее структура.

В частности не известно будут ли в ней контрольные точки, или же это будет ситуация подобна Getting Over It, когда единственная ошибка способна перечеркнуть весь ваш прогресс и отбросить в самое начало.

Что известно точно, так это то, что игра появится не только на ПК, а посетит также PS5, а ее выход планируется в 2024 году.